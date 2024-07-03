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廢除外籍生制度延燒！鋼鐵人出面開「反對」第2槍

▲高雄17直播鋼鐵人全季僅拿9勝31敗，創下聯盟史上最低勝率紀錄，陳又瑋、丹尼爾。（圖／PLG提供）

▲高雄鋼鐵人外籍生丹尼爾。（圖／PLG提供）

記者簡名杉／綜合報導

日前台灣職籃新聯盟廢除外籍生的制度鬧得沸沸揚揚，昨(2)日新聯盟發言人張樹人透露是11支球隊共同的決議，沒想到今(3)日上午富邦勇士就由總教練許晉哲代表出面駁斥，陣中有外籍生丹尼爾的高雄鋼鐵人，也在下午發聲明強調，「反對排除外籍生的制度！」

高雄鋼鐵人球團完整聲明：

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最近外籍生能否參加選秀的事件影響了台灣自然的健康發展，現在新聯盟的所謂籌備委員會的發言人說11個球隊全部都同意廢止外籍生制度，鋼鐵人在此聲明當天只是提出討論，並未得到全體球隊的同意，鋼鐵人只是微薄的一票，但是反對排除外籍生的制度。

高中以及大專籃球聯賽因為增加外籍生豐富了球賽的精彩度，同時也讓台灣本土的球員在國中高中階段，就接受不同體質的外籍生球員的挑戰和鍛鍊。目前大專體總修改的外籍生制度也日趨健全，相信外籍生對台灣人籃球已經付出卓越的貢獻。

高雄鋼鐵人球隊在這一次的選秀之中暫不考慮選外籍生是因為球隊已經有非常優秀的外籍生丹尼爾，他認真學習以及敬業的態度值得我們球隊給予尊重，同時也希望他有一日可以歸化成為中華隊的成員。鋼鐵人希望有更多的外籍生加入聯盟，尊重他們的工作權且豐富台灣職業籃球的精彩程度。

同時如果說扼殺本土球員的上場時間，那麼洋將以及華裔球員不是佔據了更多的上場時間？ 鋼鐵人在上一個賽季本土球員上場時間應該是所有球隊之冠，鋼鐵人期許自己為台灣籃球繼續努力以及培養本土的好球員。

至於新聯盟籌備委員會昨日發文詢問是否同意發新聞稿，在6/30 下午2:00漢來飯店的會議只是溝通討論，當天對外籍生制度並沒有表決，也是由籌備會善權獨斷，事後再找各球隊背書背鍋的行為我們不敢苟同，以我們微薄的力量哪敢說不同意發出新聞稿？但是我們在立場上是支持PLG當初的外籍生制度的立場始終不改！
 

關鍵字： 鋼鐵人丹尼爾外籍生PLG

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