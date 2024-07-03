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大谷超前彈被牛棚敗掉！道奇9局下戲劇再見安氣走響尾蛇

記者簡名杉／綜合報導

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

洛杉磯道奇今(3)日在主場迎戰亞利桑那響尾蛇，7局下半落後一分的道奇，由超級球星大谷翔平上場轟出超前兩分彈，但道奇牛棚在下半局就敗掉領先，道奇「舊將」佩德森(Joc Pederson)還在9局上賞給老東家逆轉陽春彈，然而道奇9局下半展開大反攻，大功臣賀南德茲(Teoscar Hernández)敲出再見安打，率隊以6比5氣走響尾蛇。

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首局道奇就藉由大谷翔平以及賀南德茲的連續長打破蛋，3局下道奇再靠著賀南德茲於一、三壘有人時的內野滾地球，取得2分領先，但響尾蛇馬上在4局上由沃克(Christian Walker)擊出兩分彈，雙方形成平手。

響尾蛇於7局上半連續安打攻勢打下1分超前，但下半局道奇靠著大谷翔平的逆轉兩分彈，雙方再度互換領先，然而8局上半道奇推出崔南(Blake Treinen)守成，他卻被敲安之後傳出暴傳，讓對方兵不血刃跑回追平分。

而響尾蛇在9局上靠著道奇「舊將」佩德森(Joc Pederson)擊出超前陽春砲，再度反超1分，不過道奇於9局下半絕地大反攻，雖然大谷翔平吞K形成第二個出局數，但是此時史密斯(Will Smith)擊出長打，弗里曼(Freddie Freeman)再補上二壘安打，雙方戰平，接著賀南德茲把球扛出左中外野方向落地，送回二壘上的弗里曼，一棒跟響尾蛇說再見。

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

此役大谷翔平全場5個打數敲出3支安打，包含一支二壘安打以及本季第27轟，打回2分打點、跑回2分得分，賽後本季打擊三圍升到.320/.402/.646。

關鍵字： 道奇大谷翔平MLB

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