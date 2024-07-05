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K湯向勇士提了4份合約都遭拒　美媒：2年前奪冠後一切都變了

▲▼勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士2022年奪冠後，高層與湯普森的關係持續惡化。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士今夏與神射湯普森(Klay Thompson)分道揚鑣，王朝3巨頭宣告解體，《ESPN》披露在2022年奪冠後，一切都變了，續約問題延燒了3年，K湯的經紀人勞倫斯(Greg Lawrence)在今年自由市場開市前至少向勇士提了4種版本的合約都遭拒絕，要他們再等等，最後一次報價是年薪2000萬美元的2年合約。

湯普森2022年從左膝前十字韌帶撕裂、阿基里斯腱斷裂中回歸僅5個月，就幫助勇士奪下2015年以來的第4冠，是NBA賽場最激勵人心的故事之一，他也因此獲得該年的ESPY最佳東山再起獎，天王搭檔柯瑞(Stephen Curry)大讚，「這就是傳奇。」

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但那年夏天，期待著勇士能提前與自己續約的湯普森，希望卻落空了，灣區大軍優先續約的是前「浪花小弟」普爾(Jordan Poole)與2021-22賽季打出生涯年的威金斯(Andrew Wiggins)，兩人分別領到4年1.4億美元與4年1.09億美元的大約。

▲勇士湯普森、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲湯普森、格林。（圖／達志影像／美聯社）

消息來源表示，這件事讓身為冠軍核心成員的湯普森與格林(Draymond Green)很不開心。雪上加霜的是，勇士去年夏天向K湯提出的合約報價為年薪2300萬到2400萬美元之間的2年合約，讓K湯更加感到不受尊重；灣區去年自由市場開市第1天，就與格林達成4年1億美元的續約協議。

對於勇士沒能像對待自己的兩位搭檔柯瑞、格林那般尊重與重視自己，湯普森感到痛苦，嚴重影響他上季的場上表現與心態，他與灣區高層之間的隔閡越來越深。儘管勇士一直告訴K湯，希望他能回歸，卻要他一等再等，《ESPN》指出，K湯的經紀人勞倫斯今夏至少提出4種版本的合約，只得到要他們「繼續等」的回應。

▲▼勇士柯瑞、湯普森、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲浪花兄弟宣告拆夥。（圖／達志影像／美聯社）

湯普森並非勇士的「優先選擇」，這點顯而易見。消息來源表示，灣區曾嘗試交易網羅詹姆斯(LeBron James)、布里吉斯(Mikal Bridges)、喬治(Paul George)和馬卡南(Lauri Markkanen)等人，在完成交易前，勇士無法確定能給K湯多大的合約。

《ESPN》直言，從2022年奪冠後，無論是對勇士團隊還是湯普森來說，一切都變了，灣區王朝那種快樂的氛圍消失殆盡，球隊過去2季也僅取得90勝74敗，今年還錯過季後賽。

▲▼勇士柯瑞、湯普森、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士3巨頭正式解體。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士湯普森獨行俠格林

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