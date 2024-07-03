強調絕對沒有贊成廢除外籍生！許晉哲：為何不檢討洋將制度？

▲富邦勇士總教練許晉哲。（圖／富邦勇士提供）

記者簡名杉／綜合報導

日前台灣職籃新聯盟直接強硬做出決議，宣布將直接廢除外籍生制度，同時本屆選秀也禁止外籍生參與，讓已經報名選秀會的外籍生無所適從，近期新聯盟發言人張樹人透露，廢除外籍生制度是新聯盟11支球隊在會議上的共識，不過富邦勇士總教練許晉哲今(3)日代表領隊蔡承儒出面駁斥，同時質疑與其討論外籍生，為何不檢討現有的洋將制度？

許晉哲透露，日前新聯盟會議對於外籍生制度的存廢根本沒有「投票表決」這件事，同時勇士球團也沒有贊成，他直言，「不能用當時的溝通方式，就變成決議，這是個很粗暴、很魯莽的方式！」

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同時許晉哲也質疑，新聯盟日前發的聲明中寫到的「規章制度」到底在哪裡？他指出當天開會根本沒討論到這部分，比賽的制度要沿用PLG的還是T1的，在會議上根本沒討論，反而卻要求所有球隊討論外籍生制度，許晉哲表示，「沒外籍生的球隊佔多數，不懂大家為什麼要排擠外籍生。」

對於外籍生的存留，許晉哲認為可以跟華裔球員一起歸類在第三類球員當中，同時能規範外籍生的出賽時間，以保護本土球員的上場空間，而他強調，真正壓縮到本土球員的是洋將制度。

他點出PLG的洋將制度從4節7人次、每場登錄2洋將，改成4節8人次、每場登錄3洋將，導致所有球隊都擺出「三大洋」陣容，因此限制到本土球員發展，使得許晉哲不解反問，「為什麼不就洋將制度做檢討，而是要檢討外籍生？」