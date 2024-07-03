快訊／7局下掃超遠逆轉轟！大谷翔平本季第27支全壘打出爐

記者簡名杉／綜合報導

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

洛杉磯道奇今(3)日在主場迎戰亞利桑那響尾蛇，7局下半落後一分的道奇，輪到大谷翔平在壘上有人時打擊，他直接扛出一支右外野方向超深遠逆轉兩分彈，不僅為道奇超前比分，也是他本季第27支全壘打。

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持續擔任道奇隊先發「核彈頭」、指定打擊的大谷翔平，此役前3次站上打擊區就敲出2支安打，其中包含一支二壘安打，但是還沒有任何打點產生，還一度因為自打球差點退場，直到7局下半，第4度站上打擊區才終於「一吐怨氣」！

響尾蛇第三任投手馬丁尼茲(Justin Martinez)對道奇首棒打者拉克斯(Gavin Lux)投出四壞球保送，選擇正面對決下一棒的大谷翔平，但兩人對決第二球馬丁尼茲就嚐到苦頭，一顆89.7英里(約144公里)的內角高失投滑球，遭大谷翔平一棒掃出全壘打牆外，這支全壘打出棒速度達112英里(約180公里)，距離遠達433英尺。

這支全壘打是大谷翔平7月的首轟，同時是他本季第27支全壘打，不僅穩坐國聯全壘打排行榜首位，全聯盟也僅次於擊出32轟的紐約洋基「隊長」賈吉(Aaron Judge)。