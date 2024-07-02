舉重女神承載國人祝福備戰奧運　郭婞淳：一切都是最好的安排

▲舉重女神郭婞淳。 （圖／UNDER ARMOUR提供）

體育中心／綜合報導

2024年舉世矚目的體壇盛事巴黎奧運即將盛大展開，「舉重女神」郭婞淳承載著全國人民的祝福，努力備戰，早已將身心調適到最佳狀態。

郭婞淳今年4月在泰國世界盃舉重賽女子59公斤級賽事，以抓舉100公斤、挺舉130公斤，總和230公斤完賽，順利取得巴黎奧運賽事門票，這也是她第4度前進體育最高殿堂。

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曾豪奪世界金牌的郭婞淳無疑是今年出賽萬眾矚目的焦點之一！經歷過重重考驗，郭婞淳表示，自己早已將身心調適到最佳狀態，「著急沒有用，做好每一個當下，踏踏實實把每一步走好。」

雖然一路上遇過不少挫折，但卻從未澆熄她再度勇闖金牌的熱情，她說：「不管這段路有多蜿蜒，只要相信自己可以做到，那麼一切都是最好的安排。」

承載著全國人民的祝福，郭婞淳加倍努力備戰並積極調整自我狀態，她也向粉絲表達感謝：「大家一直以來的支持和鼓勵，我一直放在心裡，也是我前進的動力。希望大家繼續支持我，為我加油，也為所有選手加油。」

為號召民眾以行動支持頂尖運動好手，一同為選手應援並見證榮耀時刻，運動品牌攜手外送平台，打造聯名應援箱，除了在家應援必備的多款熱門派對零食、手拉旗、充氣加油棒等應援道具，粉絲還有機會獲得應援T-Shirt、郭婞淳/楊勇緯/陳念琴專屬紀念徽章、隨行杯等眾多超值驚喜商品。