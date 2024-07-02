運動雲

>

C羅罰踢12碼未進激動落淚　葡萄牙PK戰險勝闖歐國盃8強

▲葡萄牙西羅（Cristiano Ronaldo） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲葡萄牙西羅（Cristiano Ronaldo） 。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

葡萄牙今天與斯洛維尼亞在歐國盃歷經延長賽仍難分勝負，PK大戰靠門將柯斯塔（Diogo Costa）救下3球，驚險獲勝晉級8強，下一戰將對上法國。

今天葡萄牙與斯洛維尼亞之戰，葡萄牙足球明星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）多次試圖攻門，但始終無法建功。兩隊踢進延長賽，C羅得到罰踢12碼的機會，可惜依然無法破門，這讓他一度激動的落下男兒淚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

即便如此，葡萄牙對C羅沒有失去信心，PK戰仍將他安排在第1點，這次他恢復了狀態，順利為球隊拿下第1點，排在他後面的費南德斯（Bruno Fernandes）、柏納多席瓦（Bernardo Silva）也都成功破網。

斯洛維尼亞這邊，負責在PK戰前3點操刀的伊利西奇（Josip Ilicic）、巴爾科維奇（Jure Balkovec）、維比奇（Benjamin Verbic）陸續攻門，但球都被柯斯塔擋下，讓葡萄牙驚險獲勝。

C羅說：「最初是難過，接著又是喜悅，這就是足球，有難以解釋的時刻，也有狀況百出的時候。」 「斯洛維尼亞整場比賽都在拚防守，當這種情況發生時，一切都會變得艱難。」

39歲的C羅生涯前5次參加歐國盃都有進球紀錄，但這次踢了4戰，進球數仍未開張。

關鍵字： 足球歐國盃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／NBA史上最大合約誕生！　塞爾提克5年102億續約一哥坦圖

快訊／NBA史上最大合約誕生！　塞爾提克5年102億續約一哥坦圖

快訊／K湯掰了勇士！3年16億前進獨行俠　聯手唐西奇、厄文組3巨頭

快訊／K湯掰了勇士！3年16億前進獨行俠　聯手唐西奇、厄文組3巨頭

台鋼小野寺賢人傷勢嚴重季賽恐報銷　橫田久則赴日尋戰力　　

台鋼小野寺賢人傷勢嚴重季賽恐報銷　橫田久則赴日尋戰力　　

獨行俠連2年奪走詹皇「意中人」　勇士浪花兄弟成絕響

獨行俠連2年奪走詹皇「意中人」　勇士浪花兄弟成絕響

勇士打包威金斯等4人換喬治遭拒　白白放走CP3虧大？

勇士打包威金斯等4人換喬治遭拒　白白放走CP3虧大？

吉爾貝克變「高柏鎧」　大B哥歸化正式中文名曝光

吉爾貝克變「高柏鎧」　大B哥歸化正式中文名曝光

大贏家？獨行俠用2枚次輪籤換K湯　勇士補進「頂尖防守後場」

大贏家？獨行俠用2枚次輪籤換K湯　勇士補進「頂尖防守後場」

快訊／榜眼來了！吳念庭生涯首打席敲安打　台鋼主場沸騰

快訊／榜眼來了！吳念庭生涯首打席敲安打　台鋼主場沸騰

吳念庭首安搶戲　雄鷹上半季終戰5比13不敵悍將

吳念庭首安搶戲　雄鷹上半季終戰5比13不敵悍將

勵志！穿借來的釘鞋、自製衣服出賽　美27歲女將奪奧運資格

勵志！穿借來的釘鞋、自製衣服出賽　美27歲女將奪奧運資格

帥氣男閨蜜婚禮獻唱「新娘爆哭！」　一句「替我愛妳」新郎笑容秒消失

熱門新聞

快訊／NBA史上最大合約誕生！　塞爾提克5年102億續約一哥坦圖

快訊／K湯掰了勇士！3年16億前進獨行俠　聯手唐西奇、厄文組3巨頭

台鋼小野寺賢人傷勢嚴重季賽恐報銷　橫田久則赴日尋戰力　　

獨行俠連2年奪走詹皇「意中人」　勇士浪花兄弟成絕響

勇士打包威金斯等4人換喬治遭拒　白白放走CP3虧大？

吉爾貝克變「高柏鎧」　大B哥歸化正式中文名曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA史上最大約！綠軍5年102億續約坦圖

2K湯掰了勇士！3年16億前進獨行俠

3台鋼小野寺賢人季賽恐報銷　

4獨行俠連2年奪走詹皇「意中人」

5勇士打包4人換喬治遭拒　放走CP3虧大？

最新新聞

1法國強運烏龍球擊敗比利時　晉歐國盃8強

2鄭宗哲開轟猛打賞　李灝宇選保送

3勇士道別K湯　將退休11號球衣

4C羅罰踢12碼未進落淚　葡萄牙PK戰險勝

5獨行俠2次輪籤換K湯　勇士補防守後場

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平差點被界外球擊中　球僮徒手接住成英雄

林書豪發離隊宣言告別CBA　台灣經紀公司證實！

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

大谷翔平結婚老婆是日本人　希望2人1狗互相支持！

挺身反東奧正名公投　周天成：每票關乎所有體育人未來

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366