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黃子豪多一年磨練獲雄鷹指名　職棒只是夢想開始

▲文化大學黃子豪。（圖／記者楊舒帆攝）

▲文化大學黃子豪。（圖／記者楊舒帆攝）

文／中央社

U23培訓隊投手黃子豪今天在NCAA交流賽一登板就打雷裁定，被隊友戲稱「雷雨男」。黃子豪高中畢業後多一年時間磨練，今年獲台鋼雄鷹2輪指名，他直言：「職棒只是夢想的開始。」

文化大學投手黃子豪入選U23世界盃棒球賽培訓隊，今天與NCAA交流賽6局上一登板就開始打雷，後來因雨裁定培訓隊2比3吞敗。黃子豪先前在台集訓與中職二軍交流賽排定先發場次，也因雨取消，被隊友戲稱為新一代「雷雨男」，先前代表隊「雨神」之一是三民高中畢業學長呂彥青。

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今天黃子豪熱身到最後一顆，發現野手都不見了，連捕手都下場了，才看到裁判示意大家離場。雖然今天沒機會實戰，但之前熱身賽也有和美國球隊交手，打者力量很大，但打擊技巧沒有想像中細膩。

黃子豪具有身材優勢，最快球速約148公里，潛力備受看好，也有國外球探追蹤。黃子豪透露，高中畢業時一度想要投入選秀，但三民高中棒球隊總教練張榮勳提醒他，高中畢業選秀是趨勢，但更重要的是可以在職棒存活下去，要為未來著想。

黃子豪把教練的話聽進去，設定多一年時間提升自己，證明上大學不會退步，這一年來也到訓練中心接觸重球訓練，更了解自己的身體和投球機制，也可以更快速發現哪邊狀況不好、馬上修正，無論均速、極速都提升約5公里。

張榮勳對黃子豪的棒球生涯影響很深，高一動刀時鼓勵專心養傷、提升身體素質，高中畢業在抉擇時，教練也適時點醒，黃子豪提到，「就算畢業，不管是比賽表現、球速進步、入選培訓隊，都會馬上打給他，不管我做什麼決定他都支持我。」

黃子豪被評價為今年選秀大學最好投手，在2輪獲台鋼雄鷹隊指名，他表示，聽到名字當下鬆了口氣，上大學讓評價更好，也沒讓教練失望。

今年黃子豪才19歲，進到職棒後有機會透過行使旅外自由球員權利到國外發展，他表示會當作目標，「進職棒只是夢想的開始，不是我該停下來的地方，有這個機會，為什麼不努力看看」，加上已經有開路者，會驅使自己更努力追尋。

關鍵字： 中職棒球

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