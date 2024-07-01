運動雲

>

配球跟戴培峰想得不一樣　悍將四輪左投陳品宏期待投捕搭擋

▲▼U23陳品宏。（圖／陳品宏提供）

▲U23陳品宏。（圖／陳品宏提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將第四輪挑選北市大左投陳品宏，期待加入悍將後能與捕手戴培峰搭擋，交流配球的想法。

悍將前兩輪補強即戰力張育成與張奕，陳品宏期待與他們交流美國與日本的訓練方式，他目前正跟著U23培訓隊在美國與NCAA明星隊進行交流賽，也是首次體驗美式球風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳品宏在赴美交流雨鞧中繼2局失3分，他表示，「他們的身材力量都很好，打擊時重心不會跑掉，對於變化球的掌握度很快，失投球掌握很好，他們真的滿厲害的。」

由於在桃園長大，陳品宏經常關注悍將學長戴培峰，因為與投手關係最密切的就是捕手，他表示，「期待跟他交流，電視上看到他配球，都會想怎麼會跟我想法不一樣？例如滿壘滿球數，敢讓投手投變化球，滿佩服的。」

陳仕朋是近年來站穩悍將先發輪值的投手，陳品宏說，「想向他詢問心理層面的問題，到職棒後大家技術不是太大問題，心理層面比較重要，下放二軍後或挨轟的心理狀態都不是很好，想問如何調適。他的出賽很固定，每場起伏不太有大變化。」

陳品宏與兄弟二輪指名的伍立辰一同在跨海受訪，陳品宏說，「祝福伍立辰在職棒有好的成績，帶著健康的身體在場上拚戰，祝福他可以拿到很好的獎項。」伍立辰也祝福陳品宏，「可以穩定成長出賽，期待在場上對決，不會手下留情。」

關鍵字： 悍將陳品宏戴培峰陳仕朋伍立辰

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／中華男籃有新歸化球員！　吉爾貝克今日抵台正式簽約

快訊／中華男籃有新歸化球員！　吉爾貝克今日抵台正式簽約

哈登確定留快艇！2年22.7億續約　詹皇「理想引援」少1人

哈登確定留快艇！2年22.7億續約　詹皇「理想引援」少1人

PLG職籃第3波自由球員名單出爐　張宗憲在內12人入列

PLG職籃第3波自由球員名單出爐　張宗憲在內12人入列

勇士3巨頭正式拆夥！K湯將與4隊會面　老爸希望他加入湖人

勇士3巨頭正式拆夥！K湯將與4隊會面　老爸希望他加入湖人

趙娟週加入統一獅　締造中職首隊同時有韓、日、台啦啦隊成員

趙娟週加入統一獅　締造中職首隊同時有韓、日、台啦啦隊成員

勇士釋出「控球之神」保羅清薪資空間　湖人、快艇準備搶人？

勇士釋出「控球之神」保羅清薪資空間　湖人、快艇準備搶人？

39歲「控球之神」保羅轉戰馬刺　夢幻搭檔「法國怪物」溫班亞瑪

39歲「控球之神」保羅轉戰馬刺　夢幻搭檔「法國怪物」溫班亞瑪

K湯真的掰了！勇士準備先簽後換　沃神：他在灣區的日子已結束

K湯真的掰了！勇士準備先簽後換　沃神：他在灣區的日子已結束

大谷翔平5支0道奇不敵巨人　「6月狂谷」12轟月MVP候補

大谷翔平5支0道奇不敵巨人　「6月狂谷」12轟月MVP候補

快艇尋求交易送走前MVP衛斯布魯克　衛少與金塊「互有興趣」

快艇尋求交易送走前MVP衛斯布魯克　衛少與金塊「互有興趣」

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

熱門新聞

快訊／中華男籃有新歸化球員！　吉爾貝克今日抵台正式簽約

哈登確定留快艇！2年22.7億續約　詹皇「理想引援」少1人

PLG職籃第3波自由球員名單出爐　張宗憲在內12人入列

勇士3巨頭正式拆夥！K湯將與4隊會面　老爸希望他加入湖人

趙娟週加入統一獅　締造中職首隊同時有韓、日、台啦啦隊成員

勇士釋出「控球之神」保羅清薪資空間　湖人、快艇準備搶人？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中華男籃新歸化　大B哥正式簽約

2哈登確定留快艇！2年22.7億續約

3PLG職籃第3波FA　12球員入列

4K湯將與4隊會面　老爸希望他加入湖人

5趙娟週加入統一獅啦啦隊　締造中職紀錄

最新新聞

1台北戰神助教彭德軒約滿離隊

2瓊斯盃來了　吉爾貝克歸化出擊

3釀酒人8場敲5發滿貫為史上第2隊

4美國24歲東奧雙金田徑女將再締新猷

5獨行俠小瓊斯　竄升K湯爭奪戰領跑者

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

大谷翔平差點被界外球擊中　球僮徒手接住成英雄

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

挺身反東奧正名公投　周天成：每票關乎所有體育人未來

每場都當成最後一戰來拚！　雷千瑩談射箭隊換血是好現象

街舞圈力挺！孫振忍傷跳進奧運　「想看霹靂舞在奧運能多嗨」

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366