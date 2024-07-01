配球跟戴培峰想得不一樣　悍將四輪左投陳品宏期待投捕搭擋

▲U23陳品宏。（圖／陳品宏提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將第四輪挑選北市大左投陳品宏，期待加入悍將後能與捕手戴培峰搭擋，交流配球的想法。

悍將前兩輪補強即戰力張育成與張奕，陳品宏期待與他們交流美國與日本的訓練方式，他目前正跟著U23培訓隊在美國與NCAA明星隊進行交流賽，也是首次體驗美式球風。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳品宏在赴美交流雨鞧中繼2局失3分，他表示，「他們的身材力量都很好，打擊時重心不會跑掉，對於變化球的掌握度很快，失投球掌握很好，他們真的滿厲害的。」

由於在桃園長大，陳品宏經常關注悍將學長戴培峰，因為與投手關係最密切的就是捕手，他表示，「期待跟他交流，電視上看到他配球，都會想怎麼會跟我想法不一樣？例如滿壘滿球數，敢讓投手投變化球，滿佩服的。」

陳仕朋是近年來站穩悍將先發輪值的投手，陳品宏說，「想向他詢問心理層面的問題，到職棒後大家技術不是太大問題，心理層面比較重要，下放二軍後或挨轟的心理狀態都不是很好，想問如何調適。他的出賽很固定，每場起伏不太有大變化。」

陳品宏與兄弟二輪指名的伍立辰一同在跨海受訪，陳品宏說，「祝福伍立辰在職棒有好的成績，帶著健康的身體在場上拚戰，祝福他可以拿到很好的獎項。」伍立辰也祝福陳品宏，「可以穩定成長出賽，期待在場上對決，不會手下留情。」