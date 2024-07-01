大聯盟全壘打大賽新規則公布　美媒爆積極邀請大谷參賽

▲《今日美國》爆大聯盟與轉播單位將積極邀請大谷翔平參賽。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

大聯盟明星週全壘打大賽即將在7月16日（臺灣時間）展開，今天（1日）大聯盟也宣布本次全壘打大賽新規則，將從3輪的1對1淘汰賽，改成第2輪才是淘汰賽，並且加入球數限制，也將獎勵加時改為出局數制。同時美媒也爆料，大聯盟官方和轉播單位將積極遊說道奇日籍球星大谷翔平參加全壘打大賽。

今年全壘打大賽首輪將讓8位球員較勁，從全壘打數前8名中取前4名晉級，如果首輪有全壘打支數相同的狀況，將以每位選手所打出的最遠轟作為決勝標準，第2輪開始恢復1對1淘汰賽，由第1名對第4名，第2名對第3名，2個對戰組合優勝者再進入決賽一較高下。

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而今年時間雖然維持前2輪3分鐘、決賽2分鐘，但前2輪在正規時間最多只能打40球，決賽則是27球。

而過去只要在正規時間打出2支440英尺以上的全壘打，球員就可以再獲得30秒的獎勵時間，最多獲得60秒的獎勵時間。但今年改成每位選手可以在獎勵加時獲得3個出局，如果在獎勵期間打出425英尺以上的全壘打，將獲得第4個出局數機會。

此外，暫停規則保持不變，每位球員在每個回合都有1次45秒的暫停，但這個暫停不能在獎勵時間使用；1對1淘汰賽的平局決勝制度也與以往相同，將再加賽60秒，如果仍然平局，就必須進行3次揮棒機會決勝負。

目前唯一宣布參賽的有金鶯游擊手韓德森（Gunnar Henderson），目前他敲出26轟與大谷並列聯盟第2。另外，根據《今日美國》名記者奈騰格爾（Bob Nightengale）報導，隨著聯盟全壘打王洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）宣布不參賽，大聯盟官方和轉播單位《ESPN》，將在這2週大力遊說大谷參加全壘打大賽。

▲金鶯游擊手韓德森（Gunnar Henderson）參加全壘打大賽。（圖／翻攝自X／MLB）