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「大皇子」布朗尼可望獲湖人多年合約！親自解釋背號意義

▲「大皇子」布朗尼正式加盟湖人、爸爸「詹皇」詹姆斯、新秀柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲「大皇子」布朗尼(右)、柯奈特正式加盟湖人。（圖／達志影像／美聯社）

記者簡名杉／綜合報導

洛杉磯湖人隊今(3)日為今年選秀會選進的兩位新秀柯奈特(Dalton Knecht)與「大皇子」布朗尼(Bronny James)舉行加盟儀式，布朗尼的爸爸、同時也是湖人頭號球星「詹皇」詹姆斯(LeBron James)也親臨現場見證，而根據最新報導指出，湖人預計開給布朗尼一紙複數年的「保證合約」，湖人新主帥瑞迪克(JJ Redick)更直言，這一切都是布朗尼自己掙來的！

▲「大皇子」布朗尼正式加盟湖人、爸爸「詹皇」詹姆斯、新秀柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

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▲「大皇子」布朗尼與爸爸「詹皇」詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

在剛結束的選秀會以次輪第55順位被湖人摘下的布朗尼，將在新賽季與爸爸「詹皇」成為聯盟史上第一對同隊的「父子檔」，對於這個難以想像的一週，布朗尼坦言，「我正在試圖接受這一切，我對瑞迪克與總管佩林卡(Rob Pelinka)給予我的一切充滿感激，我非常興奮要準備開始訓練了！」

▲「大皇子」布朗尼正式加盟湖人、爸爸「詹皇」詹姆斯、新秀柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲「大皇子」布朗尼正式加盟湖人。（圖／達志影像／美聯社）

然而湖人新帥瑞迪克卻不認同一切是猶如布朗尼說的「給予」，他直言，「我跟佩林卡並沒有給布朗尼任何東西，這一切都是他自己掙來的！」他同時透露布朗尼與柯奈特都會於美國時間週六在舊金山展開的夏季聯賽中亮相，另外還有消息指出，湖人正預計與布朗尼簽下一紙複數年的「保證合約」，也使得他們在開季前就將至少有15名球員有保障合約。

加盟儀式中也正式公佈新賽季布朗尼將穿上9號球衣征戰，他透露這個背號其實跟2019年因為癲癇發作而過世的饒舌歌手Juice WRLD有關，「Juice的音樂是我過去在經歷許多事的時候，能冷靜下來的重要原因，由於他已經過世，所以我希望能用這個方式向他致敬。」

▲「大皇子」布朗尼正式加盟湖人、爸爸「詹皇」詹姆斯、新秀柯奈特。（圖／達志影像／美聯社）

▲「大皇子」布朗尼正式加盟湖人。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 布朗尼詹皇湖人詹姆斯

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