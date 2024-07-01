不受烏龍球影響　西班牙狂轟4球淘汰喬治亞闖歐國盃8強

▲羅德里（Rodri）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

「無敵艦隊」西班牙今天（1日）凌晨在歐國盃16強淘汰賽對上大黑馬喬治亞，雖然西班牙在第18分鐘「送」烏龍球導致喬治亞先馳得點取得領先，但他們在後面比賽越戰越勇，中場前將比數扳平，下半場更是一口氣海灌3球逆轉比分，最後就以4比1實現逆轉勝，西班牙強勢闖進8強，對手將是地主德國。

小組賽3勝0敗、0失球的西班牙在上半場第18分鐘發生嚴重失誤，喬治亞在一波傳球時西班牙中後衛勒諾曼德（Robin Le Normand）不慎在跑動過程中將膝蓋頂到球，球直接踢進自家大門，形成一記烏龍球，幫助喬治亞先馳得點，首開紀錄的以1比0領先西班牙。

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落後1球的西班牙不慌不忙，持續在進攻端給予喬治亞防守極大威脅，第39分鐘羅德里（Rodri）接獲回傳球後起腳射門，球應聲破網得分，在久攻不下後西班牙終於順利得分，雙方以1比1進入中場休息。

下半場第51分鐘，西班牙發動攻勢，年僅16歲的亞馬爾（Lamine Yamal）在右路將球長傳到門前，魯伊斯（Fabián Ruiz）獲球後順勢頭槌破網，西班牙將比分反超至2比1。

時間來到第75分鐘，西班牙防守反擊，威廉斯（Nico Williams）左路接到球後單刀直闖喬治亞禁區，成功射門得分替幫助西班牙擴大領先優勢，以3比1領先喬治亞。8分鐘後，奧爾默（Dani Olmo）在中路接到隊友奧亞爾薩巴爾（Mikel Oyarzabal）的傳球，從右側直射破門得分，西班牙再下一城，以4比1遙遙領先，終場西班牙就以3球之差轟垮喬治亞，闖進8強。

「在烏龍球之後，有一些緊張的時刻是正常的」，西班牙主帥德拉富恩特（Luis de la Fuente ）賽後受訪時說道，「但我們成功地奪回了控制權，球員們出色的閱讀了比賽，中場休息時我們很平靜，沒有焦慮，球員們都知道該做什麼。」

本場比賽西班牙從落後中成功逆轉，射門次數高達35次，這是自1980 年以來在重大賽事上的最高記錄，德拉富恩特認為他們應該以更大的優勢獲勝。「結果並沒有反映比賽的情況，因為我們本來可以8比1或9比1獲勝，」德拉富恩特補充道， 「但在比賽的這個階段總是很困難，如果你不抓住機會，你就必須受苦。」