哈登確定留快艇！2年22.7億續約　詹皇「理想引援」少1人

▲快艇哈登。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

過去3年連續喊出「賣我」的3屆得分王哈登(James Harden)，在台灣時間7月1日自由市場開市這天，與快艇達成2年7000萬美元(約22.7億台幣)的續約協議，第2年為球員選項。據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)的報導，哈登的3名經紀人一直全力與快艇高層合作以敲定新合約。

快艇頂尖搖擺人喬治(Paul George)昨日決定跳出合約，今(1)日正式恢復自由身，雖然他仍會與快艇會面，但傳出快艇堅持只願給他3年合約，而他追求的是4年頂薪，雙方恐分道揚鑣。

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▲快艇哈登。（圖／達志影像／美聯社）

快艇面臨兩大核心拆夥危機之下，在自由市場開市這天，先與第3巨頭哈登達成2年續約協議，合約總價為7000萬美元(約22.7億台幣)，第2年為球員選項。《雅虎體育》記者費雪(Jake Fischer)隨後報導，這紙合約為全額保障。

哈登被點名是湖人天王詹姆斯(LeBron James)心中3位「理想引援」之一，傳出若湖人能網羅哈登、勇士神射湯普森(Klay Thompson)以及立陶宛長人瓦倫修納斯(Jonas Valanciunas)，詹皇願意降薪。

哈登上季共替快艇打了72場例行賽，場均能得16.6分、5.1籃板、8.5助攻和1.1抄截。他季後賽出賽6場，繳出場均21.2分、4.5籃板、8助攻，另有1抄截、1火鍋。