快艇喬治投身自由市場！將與七六人等3隊面談　勇士提前出局

▲快艇喬治。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

快艇頂尖搖擺人喬治(Paul George)今(30)日正式跳出合約，不執行下季4870萬美元的球員選項，將投身自由市場尋求4年頂薪合約，根據《ESPN》權威記沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)的消息，自由市場開市後，喬治將與快艇、七六人和魔術會面。

現年34歲的喬治2019年夏天轉戰快艇後，與2屆FMVP雷納德(Kawhi Leonard)聯手了5季，無奈兩人輪流傷病，合計僅贏下3個季後賽系列賽，今夏還面臨拆夥危機。NBA名記者史坦(Marc Stein)日前報導，喬治正在尋求一份4年長約，但快艇不願給出超過雷納德今年初簽訂的3年1.5億美元價碼。

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最終喬治拒絕執行下季4870萬美元的球員選項，將恢復自由身，「沃神」披露，待美東時間周日下午6點自由市場開市，他將與快艇、七六人和魔術會面。

▲快艇雷納德、喬治。（圖／達志影像／美聯社）

喬治可和快艇之外的29隊中任何1隊簽下4年頂薪合約，原東家快艇最高則能開出5年頂薪，不過如果快艇連4年長約都不願給，就更不用說5年合約。

七六人今夏擁有巨額薪資空間，早在總冠軍賽期間，費城一哥恩比德(Joel Embiid)就「出馬招攬」喬治，兩人一起現身總冠軍賽G4場邊擔任節目來賓，恩比德談到球隊補強計畫時，眼神飄向了喬治，引起熱議；不過隨後傳出費城與喬治之間的興趣冷卻。

▲七六人一哥恩比德與快艇球星喬治一起現身總冠軍賽，恩比德談到球隊補強時眼神飄向了喬治。（圖／翻攝自X）

身為9屆全明星的喬治，上季只缺陣8場，場均能砍22.6分，5.2籃板，3.5助攻和1.5抄截，整體命中率47%、三分命中率41%、罰球命中率90%。

值得一提的是，勇士本周也曾傳出積極追求喬治，不過在喬治跳出合約，成為非受限自由球員後，也等同宣布缺乏薪資空間的灣區大軍提前從「喬治爭奪戰」中出局。

▲快艇喬治、勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）