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教士單局海灌9分奠定勝基！　擊敗紅襪收穫4連勝

▲梅里歐（Jackson Merrill）3分砲。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅里歐（Jackson Merrill）3分砲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

教士今天（29）在客場挑戰紅襪，靠著單局攻下9分大局，終場以9比2擊敗紅襪，拿下近期4連勝。

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前4局教士以0比1落後，沒想到5局上教士展開大局，金河成率先敲安上壘，下一棒的東岡凱爾（Kyle Higashioka）馬上轟出2分砲，接下來一發不可收拾，整整打超過一輪，連續安打、保送，單局灌進9分。總計該局打了8支安打，包括東岡凱爾2分砲、梅里歐（Jackson Merrill）3分砲，以及2次保送。開轟的東岡凱爾表示，「這絕對是我們想得到的最好結果，在這種情況下，重要的是不能放鬆，要盡量擴大領先。」

教士打了一輪都還沒有拿到出局數，這也是教士隊史第3次單局在沒有出局的情況下得到9分以上，金河成該局第2次上場打擊遭到三振，讓教士無緣打破球隊紀錄。1994年6月1日（臺灣時間），教士在第1個出局出現前得了10分，最終在該局創下得13分的紀錄。

教士先發投手瓦奎茲（Randy Vásquez）主投4局失1分，他在5局上面對打者瑞法拉（Ceddanne Rafaela），遭投手強襲球擊中，隨後他下場接受檢查，X光顯示並無骨折。不過教士總教練薛德（Mike Shildt）仍覺得非常遺憾，「這真是遺憾，因為這傢伙投得真的很好。」

▲教士先發瓦奎茲（Randy Vásquez）遭球擊中。（圖／達志影像／美聯社）

▲教士先發瓦奎茲（Randy Vásquez）遭球擊中。（圖／達志影像／美聯社）

瓦奎茲下場後，教士換上4名牛棚投手僅失1分，終場教士以9比2獲勝。日籍投手松井裕樹在9局下登板，主投1局無失分，達成連續10場無失分紀錄，被敲1安，飆出2次三振，防禦率3.60。

近9場拿下8勝的教士，目前戰績45勝41敗，暫居國聯外卡第2名，領先紅雀0.5場、大都會1場，東岡凱爾對此表示，「比賽最重要的是穩定，如果我們能夠做到的話，這將是我們進入季後賽的途徑。」

關鍵字： MLB棒球教士

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