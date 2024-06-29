老鷹雙槍合作2季拆夥！將莫瑞交易到鵜鶘　湖人補強目標-1

▲老鷹將莫瑞交易到鵜鶘。（圖／VCG）

記者游郁香／綜合報導

老鷹雙槍楊恩(Trae Young)、莫瑞(Dejounte Murray)僅合作兩季就宣告拆夥，亞特蘭大今(29)日將上季轟進201顆三分的全明星後衛莫瑞交易到鵜鶘，換回小南斯(Larry Nance Jr.)與丹尼爾斯(Dyson Daniels)等3名球員及兩枚首輪籤，這也意味著湖人少了1個後場補強目標，洛城今年季中曾積極追求他。

The Atlanta Hawks went 55-62 in the Trae Young & Dejounte Murray era.



Thoughts? pic.twitter.com/dXhHQz4wHJ [廣告]請繼續往下閱讀... June 29, 2024

《ESPN》權威記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)今(29)日披露了一筆交易，老鷹送走27歲全明星後衛莫瑞，從鵜鶘手中得到兩名前鋒小南斯、E.J.利德爾(E. J. Liddell)和後衛丹尼爾斯，以及2025年、2027年各1枚首輪籤，交易詳情如下：

鵜鶘獲得：

莫瑞

老鷹獲得：

小南斯

E.J.利德爾

丹尼爾斯

2025年首輪選秀權

2027年首輪選秀權

2016年進入聯盟的莫瑞，生涯前5季都在馬刺度過，他曾因前十字韌帶傷勢錯過整個2018-19賽季。老鷹2022年夏天延攬了莫瑞，為此付出3枚首輪籤，他與亞特蘭大少主楊恩組成後場雙槍，兩人卻始終不來電，搭檔2季合計繳出55勝62敗，從未突破季後賽首輪。

▲老鷹將莫瑞交易到鵜鶘。（圖／VCG）

莫瑞上季場均22.5分創下生涯新高，單季命中201顆三分也是個人最佳紀錄。自從來到亞特蘭大後，他的外線能力大大提升，他在馬刺的5季總共只砍進218顆三分，三分命中率為33%；他在老鷹的兩季則轟了334顆三分，2023-24賽季的三分命中率達到36.3%。

莫瑞去年夏天以4年1.14億美元的價碼續約，這紙合約還未正式生效，他就被交易到鵜鶘。

▲老鷹將莫瑞交易到鵜鶘。（圖／VCG）

鵜鶘希望能解決關鍵時刻「斷電」的問題，他們上季以「落後」進入第4節，戰績為0勝22敗；關鍵時刻（第4節或延長賽剩下5分鐘，分差在5分以內）的進攻效率為101.5僅名列聯盟第26；淨負12.1分則排在第24名。

莫瑞將帶來幫助，他上季關鍵時刻命中了40球，高居全聯盟第5，其中3顆是超前三分，與灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)並列聯盟第1。

隨著莫瑞被交易到鵜鶘，湖人少了一個後場補強目標，湖人今年季中也曾嘗試網羅莫瑞，最後無疾而終。美國媒體推估，這可能會影響洛城主控羅素(D’Angelo Russell)是否執行他的球員選項，若是湖人無法透過交易提升後場陣容，羅素就有更多「籌碼」能選擇跳出合約，並爭取一份更大的合約。