老鷹雙槍合作2季拆夥！將莫瑞交易到鵜鶘　湖人補強目標-1

▲老鷹將莫瑞交易到鵜鶘。(圖/VCG)

記者游郁香/綜合報導

老鷹雙槍楊恩(Trae Young)、莫瑞(Dejounte Murray)僅合作兩季就宣告拆夥,亞特蘭大今(29)日將上季轟進201顆三分的全明星後衛莫瑞交易到鵜鶘,換回小南斯(Larry Nance Jr.)與丹尼爾斯(Dyson Daniels)等3名球員及兩枚首輪籤,這也意味著湖人少了1個後場補強目標,洛城今年季中曾積極追求他。

The Atlanta Hawks went 55-62 in the Trae Young & Dejounte Murray era.



Thoughts? pic.twitter.com/dXhHQz4wHJ