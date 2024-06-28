詹皇經紀人被爆「警告別隊不要選布朗尼」　球迷反應超酸

"Rich Paul is calling teams, don't take Bronny James ... if you take him, he's going to Australia."



Bob Myers on Bronny James' draft status ???? pic.twitter.com/p6mWNMAjma — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 27, 2024

記者游郁香／綜合報導

去年轉任《ESPN》球評的勇士4冠操盤手、前總管邁爾斯(Bob Myers)，在NBA選秀會第2天大爆料，稱湖人天王詹姆斯(LeBron James)父子的經紀人保羅(Rich Paul)，打電話警告別隊「不要選布朗尼(Bronny James)」，如果執意要選，他將前往澳洲打球，這個消息引來大批球迷狂酸。

▲詹皇之子布朗尼。（圖／達志影像／美聯社）

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今年NBA選秀會雖被視為「選秀小年」，但因天王詹姆斯大兒子布朗尼報名選秀，各界都在關注他們父子倆是否會聯手，最終湖人高層滿足大家的願望，以次輪第55順位選秀權相中他，讓他們成為NBA史上首對父子檔。原本這是美事一樁，前勇士總管邁爾斯卻爆料，經紀人保羅私下「威脅」別隊。

邁爾斯在《ESPN》的節目上表示，「保羅正在打電話給其他球隊，要他們不要選布朗尼。如果你們選他，他會去澳洲打球。」

▲布朗尼體測結果。（圖／記者游郁香製）

邁爾斯的爆料引來大批球迷狂酸，「保羅前2天才說，『布朗尼只想被選中呢！』哈哈哈哈哈。」「如果我是布朗尼，我一點也不會喜歡這樣，每個人都應該有權利靠自己立足。」「他不是才說過想靠自己闖出名堂嗎？結果卻被選進他爸所在的隊伍？」

▲NBA天王詹姆斯實現與兒子布朗尼同隊的終極夢想 。（圖／翻攝自X／Los Angeles Lakers）

不過也有人表示，這種情況在聯盟中經常發生，只是這出現在詹姆斯的身邊就成了問題。

至於有人對湖人選了布朗尼的決定很火大，嘲諷布朗尼是「靠爸族」，資深灣區記者赫林(Kurt Helin)提醒大家，歷來NBA第50順位後的新秀很少能真正在球隊占有一席之地，他列出過去6季第55順位新秀為佐證。湖人用無足輕重的55號籤幫當家球星詹姆斯創造歷史，並不是「誇張」的選擇。