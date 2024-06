詹皇經紀人被爆「警告別隊不要選布朗尼」　球迷反應超酸

"Rich Paul is calling teams, don't take Bronny James ... if you take him, he's going to Australia." Bob Myers on Bronny James' draft status ???? pic.twitter.com/p6mWNMAjma

記者游郁香/綜合報導

去年轉任《ESPN》球評的勇士4冠操盤手、前總管邁爾斯(Bob Myers),在NBA選秀會第2天大爆料,稱湖人天王詹姆斯(LeBron James)父子的經紀人保羅(Rich Paul),打電話警告別隊「不要選布朗尼(Bronny James)」,如果執意要選,他將前往澳洲打球,這個消息引來大批球迷狂酸。

▲詹皇之子布朗尼。(圖/達志影像/美聯社)

今年NBA選秀會雖被視為「選秀小年」,但因天王詹姆斯大兒子布朗尼報名選秀,各界都在關注他們父子倆是否會聯手,最終湖人高層滿足大家的願望,以次輪第55順位選秀權相中他,讓他們成為NBA史上首對父子檔。原本這是美事一樁,前勇士總管邁爾斯卻爆料,經紀人保羅私下「威脅」別隊。

邁爾斯在《ESPN》的節目上表示,「保羅正在打電話給其他球隊,要他們不要選布朗尼。如果你們選他,他會去澳洲打球。」

▲布朗尼體測結果。(圖/記者游郁香製)

邁爾斯的爆料引來大批球迷狂酸,「保羅前2天才說,『布朗尼只想被選中呢!』哈哈哈哈哈。」「如果我是布朗尼,我一點也不會喜歡這樣,每個人都應該有權利靠自己立足。」「他不是才說過想靠自己闖出名堂嗎?結果卻被選進他爸所在的隊伍?」

▲NBA天王詹姆斯實現與兒子布朗尼同隊的終極夢想 。(圖/翻攝自X/Los Angeles Lakers)

不過也有人表示,這種情況在聯盟中經常發生,只是這出現在詹姆斯的身邊就成了問題。

至於有人對湖人選了布朗尼的決定很火大,嘲諷布朗尼是「靠爸族」,資深灣區記者赫林(Kurt Helin)提醒大家,歷來NBA第50順位後的新秀很少能真正在球隊占有一席之地,他列出過去6季第55順位新秀為佐證。湖人用無足輕重的55號籤幫當家球星詹姆斯創造歷史,並不是「誇張」的選擇。

A lot of people just want to be mad at LeBron/Bronny/Lakers and don't get that in NBA Draft after pick 50 guys rarely ever make the team. This was a defendable pick. The last 6 pick 55s:



Isaiah Wong

Gui Santos

Aaron Wiggins (198 games)

Jay Scrubb

Kyle Guy

Arnoldas Kulboka