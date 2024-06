2.2局狂失8分遭雙城KO　蒙哥馬利氣到摔Pitchcom

▲蒙哥馬利(Jordan Montgomery)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

亞利桑那響尾蛇今天(28日)在主場進行與雙城三連戰的最後一場比賽,響尾蛇先發左投蒙哥馬利(Jordan Montgomery)本戰僅投2.2局就被敲出9支安打、狂失8分(4自責),終場球隊也以6比13不敵雙城,吞下近5戰的第4敗。蒙哥馬利退場後拿著PitchCom裝置在休息室怒摔洩憤,並直言對不起隊友。

The complete collapse of Jordan Montgomery this season has been pretty wild to see. pic.twitter.com/x3dsmU0KRE