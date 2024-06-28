2.2局狂失8分遭雙城KO　蒙哥馬利氣到摔Pitchcom

▲蒙哥馬利（Jordan Montgomery）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

亞利桑那響尾蛇今天（28日）在主場進行與雙城三連戰的最後一場比賽，響尾蛇先發左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）本戰僅投2.2局就被敲出9支安打、狂失8分（4自責），終場球隊也以6比13不敵雙城，吞下近5戰的第4敗。蒙哥馬利退場後拿著PitchCom裝置在休息室怒摔洩憤，並直言對不起隊友。

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開季至今狀況不甚理想的蒙哥馬利，在今天的比賽第2局遭雙城打線擊出5支安打，外加捕手赫雷拉（Jose Herrera）妨礙打擊、1支高飛犧牲打，讓雙城單局海灌6分，取得6比0遙遙領先。

第3局蒙哥馬利在1壘有人時又被雙城卡斯楚（Willi Castro）擊出三壘安打失1分，接著馬高特（Manuel Margot）高飛犧牲打再下一城，2出局後蒙哥馬利保送了柯瑞亞（Carlos Correa），隨後被換下場。

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賽後共計蒙哥馬利主投2.2局被敲9安，丟掉的8分中有4分自責，三振、保送各1次，賽後防禦率升至6.03，吞下本季第5敗。「我對自己的期望很高，但我讓很多隊友失望了，」蒙哥馬利比賽結束後說道。 「今年絕對是我職業生涯中最艱難的一年，我知道我能做什麼」。

「他今天從來沒有完全進入比賽節奏中，我認為蒙哥馬利正在與挫折感作鬥爭，」響尾蛇主帥羅夫洛 （Torey Lovullo）說道。