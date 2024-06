「法官」賈吉獲大聯盟明星賽人氣王　大谷翔平國聯DH首位

▲賈吉(Aaron Judge)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

2024年MLB全明星賽第一階段投票已經結束,目前轟出聯盟唯一30轟的強打、洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)與費城人重砲手哈波(Bryce Harper)分別獲得美聯與國聯的人氣王,其中賈吉以總票數342萬5309張票成為聯盟人氣王,第六次入選美聯先發,而道奇大谷翔平則獲得277萬7123張,排名國聯DH首位。

Aaron Judge and Bryce Harper received the most votes through phase 1 of All-Star Game voting They both automatically qualify as #AllStarGame starters pic.twitter.com/2NuA8BfUo2

自1970年恢復球迷投票後,賈吉成為史上第11位至少兩度獲得大聯盟人氣王的球星,加入了水手傳奇球星小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)5次、卡羅(Rod Carew)4次、鈴木一郎3次、漢克阿倫(Hank Aaron)、巴提斯塔(José Bautista)、班奇(Johnny Bench)、普侯斯(Albert Pujols)、小瑞普肯(Cal Ripken Jr)、羅德里格斯(Alex Rodriguez)、史密斯(Ozzie Smith)各兩次的行列。

國聯方面,哈波獲得327萬7920張投票,國聯最多也是全大聯盟排名第2多的得票數,哈波入選國聯先發一壘手,成為自1993年克魯克(John Kruk)以後第一位入選明星賽先發一壘的費城人隊球員,這是哈波生涯第8次參與明星賽,第7次獲選明星賽先發,先前哈波都是外野手、或指定打擊的身分參加明星賽。

Here are the final Phase 1 All-Star voting results



The players in gray will move on to Phase 2 which begins Sunday. Fans will vote who they think should be the starter pic.twitter.com/UtO532hyKN