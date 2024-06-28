「法官」賈吉獲大聯盟明星賽人氣王　大谷翔平國聯DH首位

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

2024年MLB全明星賽第一階段投票已經結束，目前轟出聯盟唯一30轟的強打、洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）與費城人重砲手哈波（Bryce Harper）分別獲得美聯與國聯的人氣王，其中賈吉以總票數342萬5309張票成為聯盟人氣王，第六次入選美聯先發，而道奇大谷翔平則獲得277萬7123張，排名國聯DH首位。

Aaron Judge and Bryce Harper received the most votes through phase 1 of All-Star Game voting



They both automatically qualify as #AllStarGame starters pic.twitter.com/2NuA8BfUo2 [廣告]請繼續往下閱讀... June 27, 2024

自1970年恢復球迷投票後，賈吉成為史上第11位至少兩度獲得大聯盟人氣王的球星，加入了水手傳奇球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）5次、卡羅（Rod Carew）4次、鈴木一郎3次、漢克阿倫（Hank Aaron）、巴提斯塔（José Bautista）、班奇（Johnny Bench）、普侯斯（Albert Pujols）、小瑞普肯（Cal Ripken Jr）、羅德里格斯（Alex Rodriguez）、史密斯（Ozzie Smith）各兩次的行列。

國聯方面，哈波獲得327萬7920張投票，國聯最多也是全大聯盟排名第2多的得票數，哈波入選國聯先發一壘手，成為自1993年克魯克（John Kruk）以後第一位入選明星賽先發一壘的費城人隊球員，這是哈波生涯第8次參與明星賽，第7次獲選明星賽先發，先前哈波都是外野手、或指定打擊的身分參加明星賽。

Here are the final Phase 1 All-Star voting results



The players in gray will move on to Phase 2 which begins Sunday. Fans will vote who they think should be the starter pic.twitter.com/UtO532hyKN — Talkin’ Baseball (@TalkinBaseball_) June 27, 2024

而在第一階段獲得250萬張選票以上的其他球員還包括費城人三壘手波姆（Alec Bohm）317萬5134張、洋基外野巨星索托索托（Juan Soto）300萬0121張、金鶯捕手拉契曼（Adley Rutschman）279萬1952張、道奇DH大谷翔平277萬7123張、 金鶯韓德森（Gunnar Henderson）266萬4120張以及教士普洛法（Jurickson Profar）的255萬9897張。.

除了投手之外的其他位置前兩名，外野手為前6名，將進入展開的第二階段票選，其中，金鶯、費城人各有6名選手進入第二階段的票選。剩餘的明星賽先發名單將於美國時間6月30日公布，投手群和替補群將於7月7日公布。