被擊倒後再站起來！今永擺脫前戰陰霾　優質先發展現決心

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

小熊日籍投手今永昇太今天（28日）在對巨人的比賽中先發，繳出6局失3分優質先發，一掃前一場對大都會3局失10分陰霾，賽後他分享總教練康索（Craig Counsell）鼓舞人心的話語，並表示，「希望有人能看到我努力重新站起來的姿態。」

今永在22日對大都會的比賽先發，主投3局被擊出11支安打（3支全壘打）失10分，遭遇了大聯盟生涯最糟糕的表現，也吞下本季第2敗。

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而小熊近期也經歷4連敗，在這種低迷的氣氛下，今永表示這一週都非常不安。然而，他也透露總教練康索在春訓時一段鼓舞人心的話語，是他能夠保持堅強心態的原因，「即使被打倒也要站起來，被打並不是壞事，重要的是要站起來。」

今永表示，希望透過這次的表現，展現出遭到痛擊後，重新爬起來的決心，「這週我經歷了一段非常艱難的時光，但我希望有人能看到我努力重新站起來的姿態。」

儘管這週今永有些失眠，在比賽前也非常緊張，但他表示，「最終，做出決定的只有自己，所以我努力提升自己的動力。每當我陷入低谷時，我都試圖再次振作起來，這是一個不斷自我激勵的過程。」

在這場比賽中，今永首次與捕手尼多（Tomas Nido）搭擋，面對巨人擺出先發打線有9名右打者的陣容，前5局僅被擊出1支安打，並投出在大聯盟時期最快的的94.6英里（約152.2公里）速球。

最終小熊靠著哈普（Ian Happ）延長賽第10局2分砲，以5比3贏球，終止近期4連敗，今永無關勝負。