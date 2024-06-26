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得點圈一個基本的高飛球都做不好！陳金鋒賽後語重心長

▲富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將總教練陳金鋒。（圖／富邦悍將提供）

記者簡名杉／新北報導

富邦悍將今(26)晚藉由味全龍投手呂詠臻的再見投手犯規，1分之差在延長賽險勝，但其實9局下半悍將就有一人出局、滿壘，一棒終結比賽的機會，但他們卻沒有把握住，賽後悍將主帥陳金鋒語重心長，「年輕人要更進步啦，這是我們最大的缺點，得點圈的時候確實一個基本的高飛球都做不好，對我們來講是個問題。」

談到罕見的「再見投手犯規」，陳金鋒其實並沒有太多驚訝的感覺，他淡淡的說，「是沒有注意到，剛好在看那個下面的筆記，旁邊教練有跟我講。」

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此役球隊的贏球大功臣，擊出平聯盟紀錄單場4支二壘安打的戴培峰，陳金鋒表示他不只打擊狀況非常好，連配球也做得很不錯，而先發投手羅戈今天前5局投出完全比賽，但後半段狀況下滑不少，陳金鋒點出羅戈過5局後一直都會有狀況，會再跟他討論、修正，希望下半季能越來越好。

「年輕人要更進步啦！」陳金鋒談到比賽最後的「卡彈」，他認為這也是球隊的最大缺點，「得點圈的時候確實一個基本的高飛球都做不好，對我們來講是個問題，也一直在加強這方面，有些比賽至少打出去會比較輕鬆。」強調在張力下，如何「學習比賽」、「輸贏比賽」，是球隊下半季必須修正的重點。

關鍵字： 陳金鋒富邦悍將中職

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