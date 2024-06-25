桃猿投手蓋牌古久保：開賽就知道　回顧上半季直呼尊敬選手

▲古久保健二。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台南報導

樂天桃猿25日作客統一獅台南主場，面臨對手上半季封王戰，總教練古久保健二賽前仍沒有透露會是誰登板，他說，「不是對方講我們就要講，比賽開打就會知道。」

面對背水一戰，樂天桃猿也還有一絲希望，盼能延續戰線，古久保健二表示，「這場比賽有什麼樣的意義，大家都知道，但還是希望選手不要因為太在意而更用力，就像平常一樣努力就可以了。」

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相較於開季遭遇到換主場奔波、隊內流感肆虐，近期先發投手戰力也不穩定，各種挫折陸續產生，但仍在上周拉出5連勝，成為最後一支可以與統一獅競爭的球隊。

古久保健二坦言，「最近球隊需要修正的部分越來越少，投手群努力壓低分數，打線上林立歸隊讓攻擊面變得更好，廖健富狀況也越來越好，跟開季比起來狀況好很多，歸功於選手，對他們非常尊敬。」

林立因腦震盪缺陣期間，攻擊陷入困境，歸隊後又找回競爭性，古久保健二認為，「當然他是非常重要的角色，除了他之外，陳晨威、林泓育都很努力，不是要特別說誰，大家都很努力達成目標。」當黃子鵬、曾仁和缺席先發輪值時，陳鴻文和楊彬也適時補上，交出乎預期的表現。

回顧上半季的歷程，古久保健二認為，「封王條件對我們是相當嚴峻的，但回想一下上個月的情況，當時敗多勝少的情況，要調整成現在的這個狀態，選手是很拚的，來到上禮拜累積勝場，拿到一絲希望，就剩兩邊還有機會（封王）。當然他們絕對有利，而且他們又可以在主場比賽。」