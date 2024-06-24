MVP舞台跳「16蹲」被罵翻　陳晨威搶麥發聲暖哭沐妍

▲陳晨威搶麥克風為沐妍發聲。（圖／截自CPBL TV）

體育中心／綜合報導

樂天桃猿陳晨威21日獲頒MVP，賽後頒獎舞台，主持人沐妍拱跳「16蹲」，但球迷認為他隔天要比賽不應該跳舞場面一度尷尬，也在網路上引發爭議，不過陳晨威23日再拿MVP時搶麥克風暖哭沐妍。

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陳晨威連3天貢獻勝利打點成為致勝英雄，21日奪MVP時，按照慣例上台跳舞，不過主持人沐妍提議跳《星期五晚上》16連蹲，當音樂放下，全部的人看陳晨威跳，他也應觀眾跳幾下後就停止，隨後沐妍又請女孩、團長、其他球員等一起跳，還說「星期五晚上大家玩個夠」，場邊球迷大罵「明天還要比賽！」沐妍才說，「大家開心就好。」讓陳晨威下台。

賽後網路上引發MVP是否一定要跳舞的討論聲浪，沐妍的舉動也飽受批評，社群發言更是再度炎上。陳晨威23日再度敲致勝安打獲頒MVP，一上台就先蹲一下搶麥克風說，「我身體很好，沒有痠痛，不要再罵她了！」還配合辣年糕趴主題秀韓語「괜찮아」，是「沒關係」的意思。

沐妍在頒獎後也在社群發文感謝陳晨威為她發聲，「他昨天告訴我，他如果得MVP他會幫我說話。今天擊出超前分的時候，我真的要噴淚了，邊準備訪問內容，我的手邊抖，慌張到不行，然後史上最暖的畫面就出現了！！謝謝你幫我們拿下勝利！謝謝你的貼心！謝謝你的平安健康！」