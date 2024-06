慘遭主場球迷噓爆　洋基羅丹3.2局狂失8分吞敗

▲3.2局遭勇士擊潰的羅丹(Carlos Rodon)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約洋基今天(22日)主場進行與亞特蘭大勇士三連戰的第一場比賽,條紋軍團本戰先發右投羅丹(Carlos Rodon)完全沒辦法壓制對方打線,僅投3.2局就被狂敲11支安打包含3轟,丟掉的8分有7分是自責分,糟糕透頂的表現也讓主場球迷噓聲以對,終場洋基1比8不敵勇士,吞下近期三連敗。

1局上半,勇士凱蘭尼奇(Jarred Kelenic)敲安上壘後明星二壘手阿爾比斯(Ozzie Albies)咬中羅丹一顆紅中偏高94英里速球,一棒扛出左外野大牆形成兩分砲,兩出局後萊利(Austin Riley)又補上一支陽春砲,勇士首局打完取得3比0領先。2上勇士攻勢再起,凱蘭尼奇的適時安打幫助球隊再添一分至4比0,下個半局主場洋基則是靠著拉梅修(DJ LeMahieu)敲出帶有打點的滾地球將比數追至1比4。

3局上半,勇士右外野手勞瑞安諾(Ramon Laureano)的二壘安打幫助勇士將領先優勢擴大至5比1。4上去年全壘打王歐森(Matt Olson)補上一支兩分砲、莫菲(Sean Murphy)打出1分打點的二壘安打,勇士將分差拉開至8比1,也將羅丹打退場,就此揚長而去的勇士最後就以7分之差收下比賽勝利,賞給紐約洋基三連敗。

Carlos Rodón says he "tips his cap" to the Braves for their approach at the plate



"They attacked me at my strengths and executed their swings. Not the way I wanted it to go, just gotta turn the page on that one. That was rough" pic.twitter.com/Uh8C5KRzPa