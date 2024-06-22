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慘遭主場球迷噓爆　洋基羅丹3.2局狂失8分吞敗

▲3.2局遭勇士擊潰的羅丹（Carlos Rodon）。（圖／達志影像／美聯社）

▲3.2局遭勇士擊潰的羅丹（Carlos Rodon）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基今天（22日）主場進行與亞特蘭大勇士三連戰的第一場比賽，條紋軍團本戰先發右投羅丹（Carlos Rodon）完全沒辦法壓制對方打線，僅投3.2局就被狂敲11支安打包含3轟，丟掉的8分有7分是自責分，糟糕透頂的表現也讓主場球迷噓聲以對，終場洋基1比8不敵勇士，吞下近期三連敗。

1局上半，勇士凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）敲安上壘後明星二壘手阿爾比斯（Ozzie Albies）咬中羅丹一顆紅中偏高94英里速球，一棒扛出左外野大牆形成兩分砲，兩出局後萊利（Austin Riley）又補上一支陽春砲，勇士首局打完取得3比0領先。2上勇士攻勢再起，凱蘭尼奇的適時安打幫助球隊再添一分至4比0，下個半局主場洋基則是靠著拉梅修（DJ LeMahieu）敲出帶有打點的滾地球將比數追至1比4。

3局上半，勇士右外野手勞瑞安諾（Ramon Laureano）的二壘安打幫助勇士將領先優勢擴大至5比1。4上去年全壘打王歐森（Matt Olson）補上一支兩分砲、莫菲（Sean Murphy）打出1分打點的二壘安打，勇士將分差拉開至8比1，也將羅丹打退場，就此揚長而去的勇士最後就以7分之差收下比賽勝利，賞給紐約洋基三連敗。

「我對勇士打者今天的進攻表示敬佩」，羅丹賽後說道，「他們利用我的優勢採取積極攻擊，成功執行了他們的進攻策略，當然這不是我想要的方式與結果，而我下一場必須要跨過這道坎，一切會更好的。」

關鍵字： MLB紐約洋基亞特蘭大勇士

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