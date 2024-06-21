大谷翔平專屬球鞋「Ohtani 1」！　明星週亮相

Shohei Ohtani has announced that he's launching his signature New Balance collection on July 15th ???? pic.twitter.com/ShySfMR5ot — MLB (@MLB) June 21, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

運動品牌New Balance推出道奇日籍球星大谷翔平的專屬球鞋「 Ohtani 1」，這雙以白色為底、帶著金屬LOGO的全新球鞋將在美國時間7月15日推出。

根據大聯盟官網報導，New Balance一年半前就拿著「 Ohtani 1」的原型到天使主場找大谷，而大谷對於球鞋與裝備都有獨特的要求。

New Balance高級產品經理努佐（Matt Nuzzo）表示，「我們很快意識到，一致性對翔平至關重要，他不想要一雙有著大腳趾頭的鞋子，讓腳下的感覺不一樣，他想要無論做什麼，穿上鞋都要保持一致且舒適。這恰恰體現了他的特質，不是嗎？我們需要一雙全能的鞋子，一雙能夠勝任一切的鞋子，這正是他作為球員的特點。」

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透過檢測以及與大谷多次交談，設計師減少了中底泡棉，使他能夠更好與地面有接觸感，努佐表示，「翔平做的一切都是通過性能角度來看的，我們討論了很多，如果這讓他表現得更好，並且他也相信鞋子，他就會穿上它。」

雖然大谷對「Ohtani 1」的技術細節非常上心，但在美學方面他只希望「經典」外觀。本季他大多選擇標準的白色或灰色配色，以搭配道奇的主場和客場球衣，不過近期他也有穿上另一款帶有紅色點綴的款式。

大谷將在明星賽穿上帶有金色點綴的「 Ohtani 1」，以符合New Balance將他視為「金色標準」的觀點，大谷對此表示，「我對棒球與這項運動本身的傳統，有很深的敬意，不過我也喜歡這個系列向傳統致敬，同時帶來一個新風格。」

▲道奇大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）