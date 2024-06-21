運動雲

>

大谷翔平專屬球鞋「Ohtani 1」！　明星週亮相

實習記者李立祥／綜合報導

運動品牌New Balance推出道奇日籍球星大谷翔平的專屬球鞋「 Ohtani 1」，這雙以白色為底、帶著金屬LOGO的全新球鞋將在美國時間7月15日推出。

根據大聯盟官網報導，New Balance一年半前就拿著「 Ohtani 1」的原型到天使主場找大谷，而大谷對於球鞋與裝備都有獨特的要求。

New Balance高級產品經理努佐（Matt Nuzzo）表示，「我們很快意識到，一致性對翔平至關重要，他不想要一雙有著大腳趾頭的鞋子，讓腳下的感覺不一樣，他想要無論做什麼，穿上鞋都要保持一致且舒適。這恰恰體現了他的特質，不是嗎？我們需要一雙全能的鞋子，一雙能夠勝任一切的鞋子，這正是他作為球員的特點。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

透過檢測以及與大谷多次交談，設計師減少了中底泡棉，使他能夠更好與地面有接觸感，努佐表示，「翔平做的一切都是通過性能角度來看的，我們討論了很多，如果這讓他表現得更好，並且他也相信鞋子，他就會穿上它。」

雖然大谷對「Ohtani 1」的技術細節非常上心，但在美學方面他只希望「經典」外觀。本季他大多選擇標準的白色或灰色配色，以搭配道奇的主場和客場球衣，不過近期他也有穿上另一款帶有紅色點綴的款式。

大谷將在明星賽穿上帶有金色點綴的「 Ohtani 1」，以符合New Balance將他視為「金色標準」的觀點，大谷對此表示，「我對棒球與這項運動本身的傳統，有很深的敬意，不過我也喜歡這個系列向傳統致敬，同時帶來一個新風格。」

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球道奇大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

王董太嗨！新北國王奪首冠　王文祥加碼4000萬獎金：我好喜樂

王董太嗨！新北國王奪首冠　王文祥加碼4000萬獎金：我好喜樂

大谷翔平首打席開轟　本季第21轟出爐居國聯第一

大谷翔平首打席開轟　本季第21轟出爐居國聯第一

國王摘首冠董事長豪氣發4000萬　毛加恩爆哭喊到沙啞

國王摘首冠董事長豪氣發4000萬　毛加恩爆哭喊到沙啞

富邦勇士3連霸功臣自行宣布離隊　辛特力道別「球場上見」！

富邦勇士3連霸功臣自行宣布離隊　辛特力道別「球場上見」！

艾士特被台鋼痛打學到經驗　平野改變打序「有價值」

艾士特被台鋼痛打學到經驗　平野改變打序「有價值」

領航猿球迷「反應援」後3連敗！林書緯：現在是我們坐在這邊

領航猿球迷「反應援」後3連敗！林書緯：現在是我們坐在這邊

象魔力最快7月上一軍　王建民帶回魔法「襪套」

象魔力最快7月上一軍　王建民帶回魔法「襪套」

「桌球教父」莊智淵無緣奧運男單　期許徒弟高承睿超越自我

「桌球教父」莊智淵無緣奧運男單　期許徒弟高承睿超越自我

簡彤娟首闖奧運　動漫刺青只為激勵自己

簡彤娟首闖奧運　動漫刺青只為激勵自己

林書豪談球隊艱辛奪冠路　盼「克服」精神能成為球迷榜樣

林書豪談球隊艱辛奪冠路　盼「克服」精神能成為球迷榜樣

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

熱門新聞

王董太嗨！新北國王奪首冠　王文祥加碼4000萬獎金：我好喜樂

大谷翔平首打席開轟　本季第21轟出爐居國聯第一

國王摘首冠董事長豪氣發4000萬　毛加恩爆哭喊到沙啞

富邦勇士3連霸功臣自行宣布離隊　辛特力道別「球場上見」！

艾士特被台鋼痛打學到經驗　平野改變打序「有價值」

領航猿球迷「反應援」後3連敗！林書緯：現在是我們坐在這邊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1新北國王奪首冠！王文祥加碼4000萬獎金

2大谷翔平本季第21轟出爐居國聯第一

3國王董事長豪氣發4000萬　毛加恩喊到沙啞

4辛特力道別勇士「球場上見」！

5艾士特被台鋼打　平野改打序價值

最新新聞

1國王4年25億續約超強第6人蒙克

2178名選秀名單出爐

3柯朗沃斯再見轟助教士擊敗釀酒人

4大谷翔平專屬球鞋「Ohtani 1」！

5國訓中心攜手插畫家推出刊物

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

李洋談退役「捨不得大寶貝」　王齊麟笑：他終於擺脫我了

羅嘉翎「魔鬼減重」征戰奧運 　爸不捨陪練：百分百盡力就好

愛上跑步的體操精靈！　丁華恬每天跑1小時舒壓

體操精靈丁華恬力求完美　教練蔡恆政不捨講到哭

體操精靈丁華恬2度登奧運舞台　拚難度6.2分目標闖決賽

母親眼看兒遭輾慘死　喊話駕駛：該煞車的

朋友帶熱情重新上車　司機女全程無奈配合

孫安佐30萬交保笑著出地檢署　比「無量空處」對記者領域展開

唐治平下跪氣喊「說800次不是我媽」　領唐媽遺體卡關…經紀人3聲明求助

抹香鯨嘴纏垃圾求助潛水員　獲救後「繞場道謝」超感人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366