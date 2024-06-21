大谷翔平再開轟拼連2年6月MVP　各家球星也不遑多讓

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平今天（21日）再度開轟，目前6月打擊率0.292、上壘率0.386、長打率0.639、攻擊指數1.025、7支全壘打、15分打點、3次盜壘，優異的表現有望連續2年獲得6月MVP，不過競爭對手們的表現也絲毫不遜色，6月MVP展開激烈搏鬥。

大谷今天面對洛磯先發左投布拉克（Ty Blach）的伸卡球，首局首打席就將球轟出中外野大牆，這支全壘打初速101.5英里（約163.3公里），飛行距離427英尺（約130.1公尺），這支全壘打也是大谷本季第21轟，讓他暫居國聯全壘打王。

去年6月，大谷以打擊率0.394、15支全壘打、攻擊指數1.444的成績獲得6月MVP，今年他要挑戰連續2年獲得6月MVP，但競爭對手也不少，同隊的弗里曼（Freddie Freeman）單月打擊率0.354、5支全壘打、12分打點、攻擊指數1.146。費城人哈波（Bryce Harper）繳出打擊率0.333，4支全壘打，6分打點，攻擊指數1.044的成績。

巨人拉莫斯（Heliot Ramos）單月敲出8支全壘打，在聯盟中獨占鰲頭。拉莫斯2022年登上大聯盟，過去2年只敲出1支全壘打，但本季已經打出10支全壘打。截至今日賽前，他的單月打擊率為0.343、攻擊指數1.106。