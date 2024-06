大谷翔平再開轟拼連2年6月MVP　各家球星也不遑多讓

▲道奇隊大谷翔平 。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者李立祥/綜合報導

道奇日籍球星大谷翔平今天(21日)再度開轟,目前6月打擊率0.292、上壘率0.386、長打率0.639、攻擊指數1.025、7支全壘打、15分打點、3次盜壘,優異的表現有望連續2年獲得6月MVP,不過競爭對手們的表現也絲毫不遜色,6月MVP展開激烈搏鬥。

