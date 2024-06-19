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K湯走定了？美名記要勇士迷別慌　舉伊古達拉為例「可能好結局」

▲▼湯普森貼出2年前奪冠時的照片，在美國父親節當天對柯瑞發文按讚。（圖／翻攝IG）

▲湯普森貼出2年前奪冠時的照片。（圖／翻攝IG）

記者游郁香／綜合報導

勇士3巨頭之一湯普森(Klay Thompson)即將恢復自由身，他日前被發現取消追蹤勇士官方IG，刪除2年前奪冠相關貼文，還追蹤了魔術新星班凱羅(Paolo Banchero)，不少人認為K湯恐怕走定了；不過《ESPN》名記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)要灣區迷別慌，「不要操之過急，這故事可能最終是好結局。」

▲▼湯普森貼出2年前奪冠時的照片，在美國父親節當天對柯瑞發文按讚。（圖／翻攝IG）

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▲湯普森在美國父親節當天對柯瑞發文按讚。（圖／翻攝IG）

在勇士待了13年的湯普森，是4冠核心陣容之一，他身上的5年合約本季結束後到期，續約卻從去年談到今年都沒共識，魔術、雷霆和七六人等隊都被點名是他的追求者。K湯上周被發現已取消追蹤勇士官方IG，刪除2022年奪冠相關貼文，包含一張他與多年搭檔柯瑞(Stephen Curry)的合照。

不過湯普森日前對柯瑞在美國父親節當天的發文按讚，並在動態曬出自己2年前拿著歐布萊恩金盃的照片，照片中還有巴哈馬國旗。湯普森的爸爸老湯普森(Mychal Thompson)出生於巴哈馬，最近K湯也加入巴哈馬男籃的集訓。

《NBC體育》灣區站指出，球星在社群媒體上的「動作」，常被拿來當某種談判策略，這在職業運動中很常見。《ESPN》名記者溫德霍斯特也不排除，湯普森在過去這一季對勇士有所不滿，畢竟他失去了先發位置，不過他提醒大家，「我們不要操之過急，這故事可能最終是好結局。」

「我不知道具體的談判狀況，但其中一部分可能是他的角色會是什麼？我想要得到先發球員的薪水，我想要成為一名先發球員，類似這樣的情況。」溫德霍斯特說，湯普森的舉動確實是向別隊發出「綠燈」訊號，不過勇士仍然有機會在6月30日(當地時間)前與K湯達成協議。

▲▼勇士柯瑞、湯普森、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

溫德霍斯特推估，以湯普森過去這季場均18分，三分命中率39%的表現，可以讓他獲得2000萬至2500萬美元的合約，K湯上季年薪超過4000萬美元，因此勇士希望他能降價，但他看到隊友格林(Draymond Green)、威金斯(Andrew Wiggins)都得到4年合約，可能也會要求要4年長約。

「我覺得湯普森不太可能離開灣區，去奧蘭多(魔術)這樣的地方，但這也是有可能的。」在溫德霍斯特看來，儘管灣區方面希望他降低價碼和合約年限，但雙方的談判並沒有到達「緊急狀況」的地步。

▲▼勇士伊古達拉。（圖／達志影像／美聯社）

▲已退休的勇士4冠元老伊古達拉。（圖／達志影像／美聯社）

溫德霍斯特舉已退休的4冠元老伊古達拉(Andre Iguodala)2021年夏天在自由市場「試水溫」為例，「我記得柯爾(勇士主帥)講過一個故事，勇士當時與他正式會面時，伊古達拉留下了其他球隊的小東西、宣傳手冊等，就像在說，『只是讓你們知道，你們不是我見的第1支球隊。』」

「伊古達拉當時也這樣做，表現得好像要去火箭，火箭當時是勇士的死敵，但最終他還是再次與勇士簽約。」溫德霍斯特說，湯普森現在和當年的伊古達拉處於生涯同一個階段，「我同意狀況看起來不太好，但我也要說，不要把談判誤解為最終決定的表態。」

▲▼勇士柯瑞、湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

湯普森是否會「仿效」伊古達拉的做法，實現他曾經發下的「終生勇士人」的諾言，還是會另覓落腳處，答案很快就會在自由球員市場開啟時揭曉。

關鍵字： NBA勇士湯普森柯瑞

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