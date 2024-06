K湯走定了？美名記要勇士迷別慌　舉伊古達拉為例「可能好結局」

▲湯普森貼出2年前奪冠時的照片。(圖/翻攝IG)

記者游郁香/綜合報導

勇士3巨頭之一湯普森(Klay Thompson)即將恢復自由身,他日前被發現取消追蹤勇士官方IG,刪除2年前奪冠相關貼文,還追蹤了魔術新星班凱羅(Paolo Banchero),不少人認為K湯恐怕走定了;不過《ESPN》名記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)要灣區迷別慌,「不要操之過急,這故事可能最終是好結局。」

▲湯普森在美國父親節當天對柯瑞發文按讚。(圖/翻攝IG)

在勇士待了13年的湯普森,是4冠核心陣容之一,他身上的5年合約本季結束後到期,續約卻從去年談到今年都沒共識,魔術、雷霆和七六人等隊都被點名是他的追求者。K湯上周被發現已取消追蹤勇士官方IG,刪除2022年奪冠相關貼文,包含一張他與多年搭檔柯瑞(Stephen Curry)的合照。

不過湯普森日前對柯瑞在美國父親節當天的發文按讚,並在動態曬出自己2年前拿著歐布萊恩金盃的照片,照片中還有巴哈馬國旗。湯普森的爸爸老湯普森(Mychal Thompson)出生於巴哈馬,最近K湯也加入巴哈馬男籃的集訓。

Bahamas National Team scrimmage Klay Thompson , Buddy Hield, Deandre Ayton, Eric Gordon and a lot of NBA talent were competing @10thYearSeniors pic.twitter.com/RZBV4xREE4