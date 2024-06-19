歸化球員著手進行中　莊瑞雄透露吉爾貝克、布依德都有機會

▲立法委員莊瑞雄(右4)出席TAT開賽記者會。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／台北報導

中華男籃歸化球員問題懸而未解，日前傳出PLG福爾摩沙夢想家的三位洋將吉爾貝克、布依德以及麥卡洛都有規劃意願，推動相關政策的立委莊瑞雄透露，自籃協提出歸化球員需求之後，就已經著手進行，並指出今年包含「大B」吉爾貝克跟布依德都有機會歸化。

先前傳出有規劃意願的吉爾貝克、布依德與麥卡洛，目前僅有吉爾貝克、布依德符合歸化相關在台居留天數門檻，兩人也有望在今年的瓊斯盃就披上中華隊戰袍出戰，而關於麥卡洛部分，籃協日前指出，只要等他符合相關規定，就會開始洽談。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊瑞雄強調，球員歸化還是必須符合國籍法的程序，過去歸化都是走「特殊功勳」這個程序，困難度較高，國籍法修法後，未來改走「高級專業人才歸化」程序會更適合籃球界，所以會針對符合資格的球員率先推動，這方面也要看球團與籃協的洽談速度，後續就是等內政部召集高專歸化審查會議，會商體育署等單位，而還未符合資格的球員，則會等到達成法規定的年限後，繼續努力洽談。

另外莊瑞雄辦公室補充，「國籍法通過後，我們希望體育署去鼓勵各個聯盟可以增設歸化的特殊參賽名額，提升適合歸化的人才庫，目前有看到T1有相對應的變動。」

