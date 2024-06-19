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璀璨生涯獨缺奧運金牌　喬科維奇確定第5度征戰

▲征戰奧運的喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲征戰奧運的喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

坐擁24座大滿貫男單冠軍、傳奇名將喬科維奇（Novak Djokovic）確定第5度征戰奧運，朝著五環殿堂邁進。喬科維奇向來將國家榮譽放在首位，生涯榮譽無數，獨缺一面奧運金牌，最佳成績為2008年北京奧運的銅牌。

37歲的喬帥6月初因為右膝半月板撕裂傷，在法網男單8強賽前宣布退賽，也因此丟掉球王寶座。在接受手術後，喬科維奇近日在社群媒體上分享訓練影片，蓄勢待發準備復出。

此前4度參加奧運的喬科維奇，生涯最佳成績是2008年北京奧運的銅牌。今年巴黎奧運喬科維奇將挑戰職業生涯金滿貫，「金滿貫」也就是包括網壇4大賽（澳、法、溫、美網）之外，加上4年1度的奧運金牌，稱為金滿貫。

今年巴黎奧運的網球比賽將於7月27日在法網主場地羅蘭加洛斯球場拉開序幕，「巴黎奧運對我來說非常重要。奧運一直都是我的首要之務。」喬科維奇表示。

關鍵字： ATP巴黎奧運喬科維奇巴黎奧運2024奧運

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