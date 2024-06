璀璨生涯獨缺奧運金牌　喬科維奇確定第5度征戰

▲征戰奧運的喬科維奇。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

坐擁24座大滿貫男單冠軍、傳奇名將喬科維奇(Novak Djokovic)確定第5度征戰奧運,朝著五環殿堂邁進。喬科維奇向來將國家榮譽放在首位,生涯榮譽無數,獨缺一面奧運金牌,最佳成績為2008年北京奧運的銅牌。

Novak Djokovic has been announced to play the 2024 Paris Olympics by the Serbian Olympic Committee.



After his recent surgery, this is great to hear.

IDEMO.



(via @OKSrbije) pic.twitter.com/vSCZMW9hYo