湖人最快今日官宣瑞迪克接任主帥？　急尋戴維斯「禁區幫手」

Sources: JJ Redick Is The Next Coach Of The Los Angeles Lakers https://t.co/EVxr4h6BVh

記者游郁香/綜合報導

NBA選秀會下周就要登場,湖人至今還未確定新帥人選,《Lakers Daily》記者歐文(Anthony Irwin)爆料,天王詹姆斯(LeBron James)的節目搭檔、前帥哥射手瑞迪克(J.J. Redick)將接掌兵符,最快今日就會官宣。不過《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)隨後報導,雙方還沒達成協議。

Shams: “[The Lakers] want to have their head coach in place by the draft.”



The NBA Draft is next Wednesday https://t.co/jqZ5ZgrwLU pic.twitter.com/4el8iwIQgJ