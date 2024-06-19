湖人最快今日官宣瑞迪克接任主帥？　急尋戴維斯「禁區幫手」

Sources: JJ Redick Is The Next Coach Of The Los Angeles Lakers https://t.co/EVxr4h6BVh — Anthony F. Irwin (@AnthonyIrwinLA) June 18, 2024

記者游郁香／綜合報導

NBA選秀會下周就要登場，湖人至今還未確定新帥人選，《Lakers Daily》記者歐文(Anthony Irwin)爆料，天王詹姆斯(LeBron James)的節目搭檔、前帥哥射手瑞迪克(J.J. Redick)將接掌兵符，最快今日就會官宣。不過《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)隨後報導，雙方還沒達成協議。

Shams: “[The Lakers] want to have their head coach in place by the draft.”



The NBA Draft is next Wednesday https://t.co/jqZ5ZgrwLU pic.twitter.com/4el8iwIQgJ — Lakers All Day Everyday (@LADEig) June 18, 2024

湖人尋帥之路峰迴路轉，「頭號目標」一度從瑞迪克變成康乃狄克大學名帥赫爾利(Dan Hurley)，不過赫爾利上周二(11日)婉拒6年7000萬美元(約22.6億台幣)的合約。一周又過去，紫金大軍還是沒能確定新帥，在X上擁有2.7萬追蹤人數的隨隊記者歐文，台灣時間今(19)日凌晨爆料，瑞迪克將成為湖人主帥。

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▲詹姆斯的節目搭檔瑞迪克（右）被爆將接任湖人主帥。（圖／翻攝自YouTube／Mind the Game）

歐文在節目上表示，雙方已經達成協議，甚至最快今日就會官宣。他還指出，洛城當家長人戴維斯(Anthony Davis)希望讓與自己合作過的博雷戈(James Borrego)成為首席助理教練。

不過《The Athletic》名記者查拉尼亞隨後在節目上透露，「據我所知，湖人和瑞迪克目前還沒有達成協議，我被告知會談令人印象深刻，他仍然是湖人主帥的領跑者。」

《SNY》記者貝格利(Ian Begley)則披露，無論湖人最後選誰當主帥，他們今夏都將積極尋找能「輔助」戴維斯的禁區長人，「湖人已與一些參加選秀的頂尖中鋒會面，他們擁有首輪第17順位選秀權。他們可能也會在自由市場上追求一名中鋒，理論上，增加一名傳統的大個子球員將讓戴維斯有更多機會在中鋒旁邊打4號位。」

▲前帥哥射手瑞迪克成為湖人新帥的頭號人選。（圖／達志影像／美聯社）