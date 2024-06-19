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魔獸返台打球NBA隊友再+1　 3位湖人2020年舊將齊聚台灣野馬隊

▲▼魔獸霍華德19日將在線上與媒體見面。（圖／臺灣野馬提供）

▲魔獸霍華德19日將在線上與媒體見面。（圖／臺灣野馬提供）

記者游郁香／綜合報導

「魔獸」霍華德(Dwight Howard)今年7月將以球員兼老闆的身分，代表台灣野馬隊來台參加TAT亞洲巡迴賽台北站，他還招攬前湖人隊友庫克(Quinn Cook)入隊；根據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)的最新消息，剛率雲豹奪冠的「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)也預計加入野馬隊。

去年來台在T1職籃颳起「魔獸旋風」的霍華德，日前震撼宣布加盟台灣野馬隊，將在7月26日至8月1日於台北戰主場和平籃球館出賽，上周他透露將招募另一名NBA等級好手加入聯賽助陣，隨後該名人選揭曉，正是現年31歲，曾於2018年與2020年隨勇士、湖人拿下NBA年度總冠軍的控衛庫克。

▲▼ T1職籃總冠軍賽 台啤永豐雲豹vs.台北台新戰神第4戰(可能封王) 封王。（圖／記者黃克翔攝）

▲卡森斯率雲豹封王。（圖／記者黃克翔攝）

霍華德預計今(19)日在線上與台灣媒體見面，將親自公布自己招攬的NBA球員，《The Athletic》名記者查拉尼亞搶先披露，月初才率台啤永豐雲豹贏得T1隊史首冠的「表弟」卡森斯也將加入野馬隊，3位2020年的湖人成員重新聯手。

值得一提的是，「表弟」卡森斯2019年夏天與湖人簽約後，不幸遭逢十字韌帶重傷，在該年季中遭釋出，因此他當時沒能在場上合體霍華德，也沒能成為湖人2020年總冠軍成員，如今兩人終於有機會同場大秀球技。

關鍵字： 亞洲巡迴賽The Asian TournamentTAT魔獸霍華德

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