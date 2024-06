魔獸返台打球NBA隊友再+1　 3位湖人2020年舊將齊聚台灣野馬隊

▲魔獸霍華德19日將在線上與媒體見面。(圖/臺灣野馬提供)

記者游郁香/綜合報導

「魔獸」霍華德(Dwight Howard)今年7月將以球員兼老闆的身分,代表台灣野馬隊來台參加TAT亞洲巡迴賽台北站,他還招攬前湖人隊友庫克(Quinn Cook)入隊;根據《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)的最新消息,剛率雲豹奪冠的「表弟」卡森斯(DeMarcus Cousins)也預計加入野馬隊。

2020 Lakers reunion



Boogie, Dwight Howard, and Quinn Cook will be suiting up for the Taiwan Mustangs in the Asian Tournament in July, per @ShamsCharania pic.twitter.com/e0OQ1kesJw