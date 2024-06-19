「歸化球星」戴維斯欠贍養費遭查封　爆疑逃漏稅

▲戴維斯未按時給付撫養費，遭前妻告上法院。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

去年1月，本刊報導籃球明星戴維斯（Quincy Davis）和多年女友結婚才半年就提出離婚，去年5月還爆發拉扯衝突，造成前妻雙手挫傷並提告家暴傷害。本刊接獲消息，戴維斯因未按時給付贍養費，被前妻告上法院，戴維斯房產因而被查封，甚至在過程中查出他去年一整年竟然都沒有球隊給予的薪資所得，有逃漏稅之嫌。

據悉，去年5月是前妻第1次向法院申請強制執行，今年3月，又因戴維斯不按時給付贍養費，前妻提出第2次強制執行，目前他仍積欠11個月、數十萬元的費用。本月初，書記官才在他的房產門口貼完封條，親友表示，原本想採扣薪的方式執行，沒想到律師調出他去年所得後，竟發現完全沒有球隊的薪資收入資料，不得不再次扣押他名下房產，且懷疑他有逃漏稅的嫌疑。

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對於戴維斯積欠贍養費，本刊循線致電前妻，她回應表示確有此事，且已經是第2次針對贍養費提出強制執行，「但上週五已經收到他繳清入帳的通知，17日就會申請撤銷強制執行。」

戴維斯所屬愷銳運動行銷經紀公司則回應，「他私人的事情，我們還是得經過他同意才能對外做說明，只能說並沒有逃稅之事，都有合法繳稅；另外上週五確實是有支付一筆費用給前妻。」

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