古久保對日本選手豐島顯印象深　建議新人測試採紅白戰

▲中華職棒新人測試會，樂天桃猿隊教練團，總教練古久保 。（圖／中華職棒提供）

記者歐建智／新北報導

中華職棒今天新人測試會，樂天桃猿總教練古久保健二對日本選手豐島顯和金本航河留下深刻印象，但看到測試會投手投出不少觸身球，他認為，未來的測試會可以考慮進行紅白戰，不僅能看到野手的守備和跑壘，也能讓比賽更加精彩。

今年中職選秀有128人參加，投手53人、野手75人，中職6支球隊都有派人到場觀看，古久保健二率領教練團以及球探到新莊球場看中職新人測試會，

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年測試會有開南大學投手藤木琉悠以及文化大學野手豐島顯、金本航河，3位日本選手參加，

古久保健二表示，給予外籍學生和業餘選手提供了一個新的機會。這些選手不受洋將名額限制，如果他們有出色的實力，確實值得特別關注。

古久保健二認為，未來可能不僅是日籍選手，例如曾經去過美國的選手，或是在台灣讀大學的美國人，都有可能出現在測試會中。

今年3位測試的日本選手中，古久保健二對文化大學豐島顯很讚賞，覺得豐島顯的球棒控制和腳程都不錯，值得再多觀察，金本航河雖然揮棒速度優秀，但平衡和揮球時機還需要加強。

古久保健二表示，測試會結束到選秀之前，如果有特別在意的選手，可能會邀請他們到球隊進行測試，進一步確認實力。

今年新人測試會投手常投出觸身球或連4個壞球保送，古久保健二很驚訝，他表示，「確實今天很多，剛看還想說，怎麼今天觸身球特別多。」

古久保健二表示，測試會想要看選手的守備跟跑壘，但看不到，而且投手丟6個人也會累，可以3個人分2次會比較理想，野手就要看他們的守備，如果可以採用紅白戰方式，會比較有趣的，可以看到野手的移動，各方面狀況。

此外，投手投球數量過多也會導致他們過於疲勞。他建議，如果可以將投手的投球數量減少到三個人，分兩次投球，並讓野手展示他們的守備，這種方式可能會更有趣，也能讓觀察者更全面地了解選手的表現。