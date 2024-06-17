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繼承爸爸下勾衣缽　陽任楷選擇新人測試挑戰職棒：怕被遺忘

▲中華職棒新人測試陽任楷 。（圖／中華職棒提供）

▲中華職棒新人測試陽任楷 。（圖／中華職棒提供）

記者歐建智／新北報導

前味全龍下勾無安打投手陽介仁有兒子繼承下勾投手的衣缽，目前台東大學大三投手陽任楷今天出現在測試會，用爸爸教的下勾要闖職棒，本來可以直接報名選秀，但陽任楷選擇參加新人測試，他說：「怕被遺忘。」

陽任楷是陽介仁的二兒子，哥哥陽邯杰也是投手，目前在台電打球。他是台東卑南國小、新生國中再到高苑工商，現在是台東大學，拿下113學生度梅花旗最有價值球員、春季聯賽投手獎，

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依陽任楷的資歷是可以直接報名選秀，不用參加測試會，但他卻選擇報名測試會，「高中生很多，怕被遺忘，」陽任楷表示，本來有想直接報名選秀，但後面想一想還是報名測試，看有沒有被推薦，如果沒有被推薦代表實力不夠，自己還有不足之處。

其實陽任楷一開始並不是投手，是在高二才改練投手且專攻下勾，他說：「本來是野手進高苑，但同屆太多好手，教練建議我改練投手，每周回台東跟爸爸（陽介仁）練下勾。」

為什麼不投正投而要練下勾，陽任楷解釋，「爸爸說過過，學下勾的人是正投投不好的人。」他再說，「爸爸有說，如果手再抬高一點，速度比較快，但我堅持下勾。」

改練投手之後，陽任楷在高二之後幾乎沒有再出賽，只有在高三尾聲時上埸投幾局，他表示，「高二幾乎沒比賽，投不準教練也不會讓你上，直到上大學之後，教練專注在我身上，比賽有多一點，但 控球一直起伏，到大二才穩定下來。」

陽任楷覺得今天測試會表現有點不理想，因為前陣子比較剛結束，還在做重訓，就來報名測試，直球尾勁是他的優勢，速度有拉出來，今天最快130公里，前陣子出賽有投到135公里。

結束今天中職新人測試之後，陽任楷19日要去參加中信兄弟的自辦測試，尋求獲得推薦去選秀的機會。

關鍵字： 中職棒球

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