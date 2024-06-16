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天母暌違14年再辦自由車繞圈賽　馮俊凱、黃亭茵齊聲喊讚

▲相隔14年天母再辦自由車繞圈賽。（圖／96聯賽提供）

▲相隔14年天母再辦自由車繞圈賽。（圖／96聯賽提供）

記者簡名杉／綜合報導

96聯賽第3站天母站落幕，這也是睽違14年再度於天母舉辦繞圈賽，在逾百名的交警協助下，此賽事順利完成，連台灣自由車一哥馮俊凱也大讚，「在觀眾的助威聲中騎車，選手會特別亢奮，很過癮。」

在人口密集的都市舉辦自由車繞圈賽非常不容易，為了保護民眾和車手的安全，動線要用最高規格規劃，工作人員、警察和義交都要動員，同時也要在地居民配合，每一個環節都不能出差錯，因此台灣每年也僅環台賽能在台北市封路，舉辦大型的城市繞圈賽。

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旅外經驗豐富的馮俊凱說，就算是亞洲自由車強國日本，也鮮少舉辦城市繞圈賽，即使有比賽也大多是舉辦在近郊，像本次在台北市區舉行賽事，非常不容易。

台灣96自行車協會理事長楊倩玉表示，「城市繞圈賽觀賞性強，此次台北天母站規劃2.1km短賽道繞圈，民眾可以近距離感受自由車競速氛圍，即便交維申請困難度大增，但我們會逐步完善排除，此次沖縄県自転車競技連盟來台挑選種子選手更證明我們做了對的事！未來我們有信心打造更多舞台讓台灣自由車選手有被看見的機會。」

▲相隔14年天母再辦自由車繞圈賽。（圖／96聯賽提供）

▲相隔14年天母再辦自由車繞圈賽。（圖／96聯賽提供）

深耕天母多年的「住商不動產 心樂活團隊」不僅出動志工人力服務車友，現場的特色補給更是由在地傳承二代的「包四方包子饅頭專賣店」，提供夏季限定的竹筍鮮肉包，展現在地人的熱情，要讓全台車友都體驗到天母的美食。

本場比賽能順利落幕，百位警義交志工現場維持秩序，功不可沒，主辦方也特別感謝台北市政府體育局、交通局、台北市士林分局、天母派出所等單位跨局處多次協調，只為呈現最安全的競賽組賽程。

睽違14年重啟天母城市繞圈賽，並不容易，幕後功臣是「臺北市士林區三玉里」里長羅志傑，以及「天母商圈發展協會」理事長唐笛，整合在地資源，才能讓此賽事重出江湖。

馮俊凱認為，「未來台灣若能有更多的城市繞圈賽，民眾能近距離的欣賞賽事，對於台灣自由車風氣絕對是正向的提升。」台灣一姊黃亭茵也持相同的看法，「民眾從自己家的窗戶就能觀賽，近距離吶喊，會增加車手的興奮感；且繞圈賽很考驗技術，每一個過彎難度都很高，是可看性非常高的賽事。」

關鍵字： 自由車天母黃亭茵馮俊凱

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