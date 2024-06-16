運動雲

>

勇士重砲歐蘇納連2場開轟！本季第20轟拉開與大谷差距

實習記者李立祥／綜合報導

亞特蘭大勇士重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）今天（16日），在主場面對坦帕灣光芒的比賽中，敲出本季第20轟，在國聯全壘打排行榜排名第1，領先第2名的大谷翔平3支。

5局下勇士原本以0比1落後，但凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）先敲出2分砲逆轉，歐蘇納也在該局敲出2分砲，初速達到105.8英里（約170.2公里），仰角31度，最終飛行距離423英尺（約128.9公尺），連2場開轟，下一棒的歐森（Matt Olson）再補上陽春砲。勇士該局得到5分，7、8局再得下4分，雖然9局上失掉1分，但終場勇士還是以9比2勝利。

歐蘇納本場繳出5打數3安打，打擊率0.327領先全大聯盟，62分打點則領先國聯，全壘打已經領先第2名的大谷和T.赫南德茲（Teoscar Hernández）3支，他的攻擊指數1.021、長打率0.622，也是領先大谷，在國聯排名第一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲勇士重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）敲出本季第20轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）敲出本季第20轟。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球勇士

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／統一獅調整教練團　羅錦龍轉牛棚教練

快訊／統一獅調整教練團　羅錦龍轉牛棚教練

吳芳嫺無緣巴黎奧運　詹詠然正面回應：依規定制度報名

吳芳嫺無緣巴黎奧運　詹詠然正面回應：依規定制度報名

中職雙北三地同日開打　總觀眾人數47960人締紀錄

中職雙北三地同日開打　總觀眾人數47960人締紀錄

44年首人！「唐西奇愛將」平魔術強森神紀錄　砍三分獻給亡母

44年首人！「唐西奇愛將」平魔術強森神紀錄　砍三分獻給亡母

單場2安跳出來當英雄　高宇杰：過去的失敗已是谷底

單場2安跳出來當英雄　高宇杰：過去的失敗已是谷底

前4局被古林睿煬8K！兄弟集合後破解　平野：盡了最大努力

前4局被古林睿煬8K！兄弟集合後破解　平野：盡了最大努力

恩比德與「未來隊友」現身總決賽？　談七六人補強眼神飄向喬治

恩比德與「未來隊友」現身總決賽？　談七六人補強眼神飄向喬治

浪花兄弟掰了？K湯取消追蹤勇士　連拿第4冠與柯瑞合照都刪了

浪花兄弟掰了？K湯取消追蹤勇士　連拿第4冠與柯瑞合照都刪了

綠軍冠軍大將失常坦言「總決賽G4很難打」　奇德：他們準備慶祝

綠軍冠軍大將失常坦言「總決賽G4很難打」　奇德：他們準備慶祝

金本知憲賽前叮嚀要贏球　平野惠一做到了：壓力很大

金本知憲賽前叮嚀要贏球　平野惠一做到了：壓力很大

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

熱門新聞

快訊／統一獅調整教練團　羅錦龍轉牛棚教練

吳芳嫺無緣巴黎奧運　詹詠然正面回應：依規定制度報名

中職雙北三地同日開打　總觀眾人數47960人締紀錄

44年首人！「唐西奇愛將」平魔術強森神紀錄　砍三分獻給亡母

單場2安跳出來當英雄　高宇杰：過去的失敗已是谷底

前4局被古林睿煬8K！兄弟集合後破解　平野：盡了最大努力

讀者回應

﻿

熱門新聞

1統一獅調整教練團　羅錦龍轉牛棚

2踢掉吳芳嫺？　詹詠然親自回應了

3中職雙北三地同日開打　47960人締紀錄

4「唐西奇愛將」平魔術強森神紀錄

5單場2安當英雄　高宇杰：過去失敗已是谷底

最新新聞

1網傳悍將道鉑戈因傷報銷　陳金鋒說明傷情

272歲NFL傳奇教頭熱戀24歲啦啦隊長

3基隆市政府決議通過成立在地SBL球隊

4盧峻翔摘MVP、沃許本奪最佳洋將

5杉谷拳士與悍將合辦棒球營回饋基層

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

台鋼啦啦隊最強外援再+1　Mingo發豪語：證明我是天花板

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

大谷邀裁判做《七龍珠》動作　他舉手發現「被釣中」急逃離

台中3億超跑車隊迎娶！　新娘丟衝鋒槍笑：我脾氣比較大

單車弟被鬼切...熱心男緊追　女騎士喊有打燈：他自己撞到

黃宣唱《你的甜蜜》放閃台下老婆　一直在主持「別忘記我是歌手」XD

吳慷仁正面全裸「目測17公分」羞笑　「吃很多部位」..楊雅喆：沒人可做到這樣

萌弟自動翻譯「英文單詞」　自信唸完...媽笑：老師是誰?
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366