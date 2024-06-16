勇士重砲歐蘇納連2場開轟！本季第20轟拉開與大谷差距

Marcell Ozuna hits his NL-leading 20th homer of the season for the @Braves. pic.twitter.com/XK0lTksdsY — MLB (@MLB) June 15, 2024

實習記者李立祥／綜合報導

亞特蘭大勇士重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）今天（16日），在主場面對坦帕灣光芒的比賽中，敲出本季第20轟，在國聯全壘打排行榜排名第1，領先第2名的大谷翔平3支。

5局下勇士原本以0比1落後，但凱蘭尼奇（Jarred Kelenic）先敲出2分砲逆轉，歐蘇納也在該局敲出2分砲，初速達到105.8英里（約170.2公里），仰角31度，最終飛行距離423英尺（約128.9公尺），連2場開轟，下一棒的歐森（Matt Olson）再補上陽春砲。勇士該局得到5分，7、8局再得下4分，雖然9局上失掉1分，但終場勇士還是以9比2勝利。

歐蘇納本場繳出5打數3安打，打擊率0.327領先全大聯盟，62分打點則領先國聯，全壘打已經領先第2名的大谷和T.赫南德茲（Teoscar Hernández）3支，他的攻擊指數1.021、長打率0.622，也是領先大谷，在國聯排名第一。

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▲勇士重砲歐蘇納（Marcell Ozuna）敲出本季第20轟。（圖／達志影像／美聯社）