NBA半世紀最狂！獨行俠最多領先48分　厄文終結對綠軍13連敗惡夢

Kyrie gets his revenge on Boston but can he do it 3 more times



21 pts | 4 reb | 6 ast | 10/18 fg | +28



Can Kyrie be the first person to come back down 3-1 and down 3-0 in SPORTS history?



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記者游郁香／綜合報導

獨行俠睽違13年重返總冠軍賽，卻陷入0勝3敗瀕臨淘汰的窘境，後場雙星唐西奇(Luka Doncic)、厄文(Kyrie Irving)G4總算同場發威，僅打3節就合砍50分，加上有3名板凳奇兵跳出，一度拉開NBA總決賽史上半世紀以來最大的48分領先，終場大勝38分，也是歷史第3大的勝分差。

"It's first to 4, and we're going to believe till the end" pic.twitter.com/6yjQENJzMv — NBA (@NBA) June 15, 2024

前3輪季後賽屢屢化身「關鍵先生」的厄文，總冠軍賽前2場手感盡失，2戰合計37投13中，命中率僅35%，三分球更是8投都落空。他G3總算找回手感，28投13中飆出35分、3籃板和2助攻，搭檔唐西奇卻在球隊決勝時刻追到3分差後，26秒內連吞2犯，累計6犯離場，達拉斯最終逆轉未果，陷入0勝3敗絕境。

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▲獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

已經沒有退路的獨行俠，雙星G4開賽就開啟火力，25歲的唐西奇上半場狂飆25分，成為「史上第3年輕」在NBA總決賽上半場至少攻下25分的球員，僅次於2017年的厄文與1986年的歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)。

▲獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇與厄文前3節就合砍50分，讓獨行俠帶著32分領先進入決勝節，兩人也因此提早打卡下班。達拉斯此戰一度拉開48分差，創下至少50年來，總決賽史上最大的領先，他們最終贏了38分，也僅次於1998年公牛的42分、2008年塞爾提克的39分紀錄，名列歷史第3大總決賽勝分差。

Kai feeling good after getting the W! pic.twitter.com/Rw43hKwUJU — NBA (@NBA) June 15, 2024

這一戰攻下21分、6助攻和4籃板，正負值+28的厄文，也總算終結13連敗給塞爾提克的惡夢，這個「魔咒」始於2021年季後賽首輪G4賽後，當時厄文帶領籃網取勝後踩踏了塞爾提克主場Logo「Lucky」，自此之後碰上綠衫軍屢戰屢敗，直到今(15)日才止住連敗。

▲獨行俠厄文。（圖／達志影像／美聯社）

獨行俠取勝後仍是1勝3敗「命懸一線」，不過「金童」唐西奇並不害怕挑戰，「就像我在系列賽開始時說的那樣，這是誰先拿下4勝的系列賽，我們會一直保持信念到最後。我們只需要繼續努力，我對這支球隊有很大的信心，我們能夠做到，我們要繼續相信。」

▲獨行俠厄文（右）、塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）