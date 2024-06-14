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謝淑薇、詹家姊妹出戰巴黎奧運女雙　謝政瀛擔任教練

▲澳網女雙決賽謝淑薇、梅騰絲。（圖／CFP）

▲謝淑薇。（圖／CFP）

文／中央社

中華民國網球協會今天召開選訓會議，其中台灣網球名將謝淑薇確定在巴黎奧運與20歲小將曹家宜攜手，而她的哥哥謝政瀛則擔任網球代表隊教練。

2024巴黎奧運網球項目將在法國網球公開賽主球場羅蘭蓋洛斯球場（Stade Roland-Garros）舉行，其中男、女雙打共32籤，依6月10日法網結束後當週最新世界排名選取資格，雙打世界排名前10的球員，可指定同個國家另一名單打或雙打世界排名前300的球員共組搭檔。

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▲▼謝淑薇選20歲小將曹家宜當巴黎奧運女雙搭檔 。（圖／翻攝自Facebook／曹家宜 Tsao Chia Yi）

▲謝淑薇選20歲小將曹家宜當巴黎奧運女雙搭檔 。（圖／翻攝自Facebook／曹家宜 Tsao Chia Yi）

國際網球總會（ITF）來函通知，名列女雙世界排名第2名的謝淑薇確定取得巴黎奧運的參賽資格，而她則選擇20歲小將曹家宜作為搭檔，兩人攜手征戰五環殿堂，力拚台灣網球隊史首面奧運獎牌。

網協今天召開選訓會議，通過巴黎奧運的網球代表隊教練、選手名單，除確定謝淑薇搭檔曹家宜外，也推出世界排名28的詹皓晴與姊姊詹詠然，期盼靠著綜合排名取得奧運資格，而謝淑薇的哥哥謝政瀛則擔任代表隊教練。

▲亞運女子網球雙打金牌戰，詹詠然、詹皓晴出賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲詹家姊妹詹詠然、詹皓晴。（圖／記者林敬旻攝）

網協在選訓會議上決議，還將一併報名男單、女單及男雙項目，其中男單選手包含曾俊欣、許育修、吳東霖、莊吉生，女單選手則是楊亞依、葛藍喬安娜，而男雙由何承叡搭檔許育修，至於能否搶下巴黎奧運門票，必須待國際網球總會在7月4日後的通知。

關鍵字： 網球謝淑薇詹詠然詹皓晴謝政瀛2024奧運巴黎奧運

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