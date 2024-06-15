運動雲

>

塞爾提克獨占「NBA史上最多冠」僅差1步　有望奪18冠超越湖人

▲塞爾提克坦圖、布朗。（圖／CFP）

▲塞爾提克坦圖。（圖／CFP）

文／中央社

美國職籃NBA總冠軍賽波士頓塞爾提克已經取得聽牌優勢，距離隊史第18冠僅差1勝，有望超越洛杉磯湖人，獨居NBA史上最多冠軍球隊。

上季兵敗東區冠軍賽的塞爾提克，休賽季陸續補進波辛吉斯（Kristaps Porzingis）、哈勒戴（Jrue Holiday）等重要拼圖，搭配雙星塔特姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）穩定發揮，今年捲土重來，不僅例行賽打出全聯盟最佳戰績，如今總冠軍賽對戰達拉斯獨行俠更取得3勝0負優勢，距離冠軍僅有一步之遙。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲塞爾提克坦圖、布朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲塞爾提克布朗。（圖／CFP）

隨著奪冠機率愈來愈濃厚，與湖人皆坐擁17座NBA冠軍的塞爾提克，有望繼2008年組合「GAP連線」皮爾斯（Paul Pierce）、賈奈特（Kevin Garnett）及艾倫（Ray Allen）後再度稱王，並拿下隊史第18座冠軍，同時將超越湖人，獨居NBA史上最多冠軍球隊的頭銜。

值得一提的是，如果今天在客場擊敗獨行俠奪冠，塞爾提克將以16勝2負結束季後賽，締造NBA實行季後賽4輪7戰4勝賽制後的第2佳戰績，僅次於2016-17賽季金州勇士的16勝1負，而且有機會並肩2000-01賽季的湖人，成為唯二在客場8勝0負的球隊。

目前NBA剩下10支球隊尚未奪冠，其中鳳凰城太陽、猶他爵士、布魯克林籃網、奧蘭多魔術及印第安那溜馬至少還有體驗過總冠軍賽，而洛杉磯快艇、曼菲斯灰熊、明尼蘇達灰狼、紐奧良鵜鶘及夏洛特黃蜂則尚未踏過總冠軍賽的舞台。

▲塞爾提克哈勒戴、懷特。（圖／CFP）

▲塞爾提克哈勒戴。（圖／CFP）

關鍵字： NBA塞爾提克湖人

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

謝淑薇、詹家姊妹出戰巴黎奧運女雙　謝政瀛擔任教練

謝淑薇、詹家姊妹出戰巴黎奧運女雙　謝政瀛擔任教練

「國民女友」羅嘉翎惡補開出好球！偷偷爆料又「長高了」

「國民女友」羅嘉翎惡補開出好球！偷偷爆料又「長高了」

本壘攻防新規則鼓勵衝撞？葉君璋認同　坦言有漏洞

本壘攻防新規則鼓勵衝撞？葉君璋認同　坦言有漏洞

中信兄弟先發、牛棚都缺　王建民有鎖定大學投手

中信兄弟先發、牛棚都缺　王建民有鎖定大學投手

肋骨骨裂可能缺陣至少4週　林辰勳強調2人都是無心之過

肋骨骨裂可能缺陣至少4週　林辰勳強調2人都是無心之過

魔鷹、曾子祐、王柏融接力開轟　雄鷹「後勁十足」賞獅4連敗

魔鷹、曾子祐、王柏融接力開轟　雄鷹「後勁十足」賞獅4連敗

錯過完封「氣自己」　猛登喜歡台北大巨蛋

錯過完封「氣自己」　猛登喜歡台北大巨蛋

逆轉再逆轉！郭嚴文「道歉」超前一擊　味全龍客場復仇悍將

逆轉再逆轉！郭嚴文「道歉」超前一擊　味全龍客場復仇悍將

柯瑞列自己時代的NBA最佳5人　只有1位不是巴黎奧運隊友

柯瑞列自己時代的NBA最佳5人　只有1位不是巴黎奧運隊友

看出猛登「非常不甘心」　平野談止敗：冠軍是目標

看出猛登「非常不甘心」　平野談止敗：冠軍是目標

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

熱門新聞

謝淑薇、詹家姊妹出戰巴黎奧運女雙　謝政瀛擔任教練

「國民女友」羅嘉翎惡補開出好球！偷偷爆料又「長高了」

本壘攻防新規則鼓勵衝撞？葉君璋認同　坦言有漏洞

中信兄弟先發、牛棚都缺　王建民有鎖定大學投手

肋骨骨裂可能缺陣至少4週　林辰勳強調2人都是無心之過

魔鷹、曾子祐、王柏融接力開轟　雄鷹「後勁十足」賞獅4連敗

讀者回應

﻿

熱門新聞

1謝淑薇出戰巴黎奧運　哥哥謝政瀛任教練

2「國民女友」羅嘉翎偷偷爆料又長高了！

3本壘攻防新規則鼓勵衝撞？葉君璋坦言有漏洞

4先發、牛棚缺　王建民鎖定大學投

5林辰勳強調本壘碰撞不是故意的

最新新聞

1塞爾提克獨占「NBA史上最多冠」僅差1步

2柯瑞列自己時代的NBA最佳5人

3林辰勳強調本壘碰撞不是故意的

4郭嚴文敲逆轉安：希望多把握機會

5本壘攻防新規則鼓勵衝撞？葉君璋坦言有漏洞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

台鋼啦啦隊最強外援再+1　Mingo發豪語：證明我是天花板

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

黃玉霖全運會竟「提前慶祝」　0.03秒之差丟金被隊友逆轉

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

高捷國中就懂情趣用品！　講解用法「吳慷仁聽到崩潰XD」

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

波特王才爆「大陸砸錢邀台網紅」　王仁甫拍「成都旅遊片」澄清：全程自費

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

豪砸20萬請50辣妹還願　包圍三重四面佛熱舞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366