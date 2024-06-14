關鍵時刻被連K　大谷翔平：打擊戰術可能沒有奏效

David Robertson is the only pitcher this season to strike out Mookie Betts, Shohei Ohtani and Freddie Freeman in succession.



He's done it in back-to-back games. pic.twitter.com/5RRl51XBB8 — MLB (@MLB) June 14, 2024

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今天（14日）以先發第2棒指定打擊出賽，與德州游騎兵進行3連戰最終戰，本場他4打數無安打。在第8局1比3落後，一、三壘有人的情況下，道奇「MVP3連星」貝茲（Mookie Betts）、大谷、弗里曼（Freddie Freeman）接連被羅伯森（David Robertson）三振，賽後大谷也回應此事。

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39歲的羅伯森昨天也在第8局登板，同樣對道奇「MVP3連星」都丟出三振，今天也再度送他們3次三振，對此大谷表示，「他的投球跟數據顯示的一樣，沒有特別改變，我的打擊戰術可能沒有奏效。」

大谷前2場比賽都有開轟，也讓人好奇狀況是否回溫，他表示賽季很長，有好的時候也有不好的時候，只有每次打擊都努力做到最好，也只有狀態不好時才會特別想這些問題，重點是找到對自己有幫助的東西，並在每次打擊後反省。

另外大谷翔平也表示，「打擊本身隨著賽季的推移會有起伏，但我認為會越來越適應，雖然5月和4月後半段的表現不錯，但從感覺上來說，打擊感覺並不是特別好。我希望今後能繼續提升，不僅是數據，內容上也是。」

對於在關鍵時刻是否有特別感到壓力，大谷表示，「基本上沒有，但當壘上沒有跑壘員時，更容易遇到失投球，從統計來看也確實如此。不過今天一壘和三壘有人的情況下，即使打出外野高飛球也能得分，讓二壘跑者進入得點圈也有機會追平比分。所以，這樣的打擊即使不是安打也可以接受。」

而同樣來自花卷東高校的學弟佐佐木麟太郎，前天在選秀聯盟敲出赴美後的首轟，大谷也給他鼓勵，「我覺得這非常了不起，希望他繼續加油。」

▲佐佐木麟太郎選秀聯盟首秀就開轟。（圖／達志影像／美聯社）