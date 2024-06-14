運動雲

>

關鍵時刻被連K　大谷翔平：打擊戰術可能沒有奏效

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者李立祥／綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平今天（14日）以先發第2棒指定打擊出賽，與德州游騎兵進行3連戰最終戰，本場他4打數無安打。在第8局1比3落後，一、三壘有人的情況下，道奇「MVP3連星」貝茲（Mookie Betts）、大谷、弗里曼（Freddie Freeman）接連被羅伯森（David Robertson）三振，賽後大谷也回應此事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

39歲的羅伯森昨天也在第8局登板，同樣對道奇「MVP3連星」都丟出三振，今天也再度送他們3次三振，對此大谷表示，「他的投球跟數據顯示的一樣，沒有特別改變，我的打擊戰術可能沒有奏效。」

大谷前2場比賽都有開轟，也讓人好奇狀況是否回溫，他表示賽季很長，有好的時候也有不好的時候，只有每次打擊都努力做到最好，也只有狀態不好時才會特別想這些問題，重點是找到對自己有幫助的東西，並在每次打擊後反省。

另外大谷翔平也表示，「打擊本身隨著賽季的推移會有起伏，但我認為會越來越適應，雖然5月和4月後半段的表現不錯，但從感覺上來說，打擊感覺並不是特別好。我希望今後能繼續提升，不僅是數據，內容上也是。」

對於在關鍵時刻是否有特別感到壓力，大谷表示，「基本上沒有，但當壘上沒有跑壘員時，更容易遇到失投球，從統計來看也確實如此。不過今天一壘和三壘有人的情況下，即使打出外野高飛球也能得分，讓二壘跑者進入得點圈也有機會追平比分。所以，這樣的打擊即使不是安打也可以接受。」

而同樣來自花卷東高校的學弟佐佐木麟太郎，前天在選秀聯盟敲出赴美後的首轟，大谷也給他鼓勵，「我覺得這非常了不起，希望他繼續加油。」

▲佐佐木麟太郎選秀聯盟首秀就開轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木麟太郎選秀聯盟首秀就開轟。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球道奇大谷翔平

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

詹家姊妹三闖奧運確定了！「吳芳嫺被踢掉」悄關IG　網爆心疼

詹家姊妹三闖奧運確定了！「吳芳嫺被踢掉」悄關IG　網爆心疼

游艾喆確定旅外　陳子威：6月底前會有好消息

游艾喆確定旅外　陳子威：6月底前會有好消息

中信兄弟在警察節送5千張大巨蛋門票　符合資格免費索取

中信兄弟在警察節送5千張大巨蛋門票　符合資格免費索取

江坤宇要命失誤葬送勝利　林政華勝利長打桃猿喜迎3連勝

江坤宇要命失誤葬送勝利　林政華勝利長打桃猿喜迎3連勝

富邦克服劣勢逆轉勝　鋒總：很好學習機會

富邦克服劣勢逆轉勝　鋒總：很好學習機會

「臺灣怪力男」李灝宇遭頭部觸身球退場　打擊火燙有雙安

「臺灣怪力男」李灝宇遭頭部觸身球退場　打擊火燙有雙安

安芝儇的美麗閨蜜來了！　金泰琳PLG職籃看球初體驗大呼氣氛讚

安芝儇的美麗閨蜜來了！　金泰琳PLG職籃看球初體驗大呼氣氛讚

綠血魔咒！　厄文對戰塞爾提克狂吞13連敗現役並列第1

綠血魔咒！　厄文對戰塞爾提克狂吞13連敗現役並列第1

陳文杰轉隊首轟就是致勝分！雄鷹主場擒獅凍結魔術數字

陳文杰轉隊首轟就是致勝分！雄鷹主場擒獅凍結魔術數字

生涯再見安初體驗　戴培峰：打出去蠻振奮

生涯再見安初體驗　戴培峰：打出去蠻振奮

國2翻車釀2傷！傷者躺內車道…平口高衩辣妹急揮手示警

熱門新聞

詹家姊妹三闖奧運確定了！「吳芳嫺被踢掉」悄關IG　網爆心疼

游艾喆確定旅外　陳子威：6月底前會有好消息

中信兄弟在警察節送5千張大巨蛋門票　符合資格免費索取

江坤宇要命失誤葬送勝利　林政華勝利長打桃猿喜迎3連勝

富邦克服劣勢逆轉勝　鋒總：很好學習機會

「臺灣怪力男」李灝宇遭頭部觸身球退場　打擊火燙有雙安

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹家姊妹闖奧運確定了！「吳芳嫺被踢掉」悄關IG　網爆心疼

2游艾喆確定旅外　6月底前定案

3中信兄弟在警察節送5千張大巨蛋門票

4江坤宇要命失誤葬送兄弟勝利

5富邦逆轉勝　鋒總：很好學習機會

最新新聞

1林凱威表現低迷下2軍　葉總提出想法

2陳金鋒點出球隊狀況不能只看短期

3招待500個警務家庭15日到天母看職棒

4接棒未來奪全國女棒5連霸　黃巧芸獲MVP

5李佳豪扳倒周天成首闖500賽4強

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

台鋼啦啦隊最強外援再+1　Mingo發豪語：證明我是天花板

李雅英應援熱歪蹲下抱電扇　搞怪搖擺網笑：真的熱壞XD

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366