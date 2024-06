7局飆生涯新高13K！　白襪王牌羅切率隊終止4連敗

▲羅切(Garrett Crochet)。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

芝加哥白襪今天(14日)客場與水手打4連戰的最後一戰,白襪前3場都輸球,今天靠著王牌左投羅切(Garrett Crochet)主投7局飆出生涯最高的13次三振,以及延長賽沃恩(Andrew Vaughn)關鍵打點的表現,以3比2擊敗水手,免於遭橫掃。

All gas

A new career-high 13 strikeouts for Garrett Crochet pic.twitter.com/wHfHxB1ENm