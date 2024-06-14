7局飆生涯新高13K！　白襪王牌羅切率隊終止4連敗

▲羅切（Garrett Crochet）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

芝加哥白襪今天（14日）客場與水手打4連戰的最後一戰，白襪前3場都輸球，今天靠著王牌左投羅切（Garrett Crochet）主投7局飆出生涯最高的13次三振，以及延長賽沃恩（Andrew Vaughn）關鍵打點的表現，以3比2擊敗水手，免於遭橫掃。

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A new career-high 13 strikeouts for Garrett Crochet pic.twitter.com/wHfHxB1ENm [廣告]請繼續往下閱讀... June 14, 2024

白襪先發羅切今天大殺四方，在7局的投球內容中投出生涯新高的13次三振，是白襪隊史自2023年6月18日林恩（Lance Lynn）對戰水手的16次三振以來，單場最多三振最多先發。

白襪在3局上，沃恩與羅伯特（Luis Robert Jr）敲出背靠背陽春砲，幫助球隊取得2比0領先。5局下，水手三壘手洛克萊（Tyler Locklear）回敬一發陽春砲，追至1比2。水手在9局下展現韌性，羅德里奎茲（Julio Rodríguez）打出一發追平比數的陽春砲，雙方以2比2進入延長賽。

Andrew Vaughn and Luis Robert Jr. homer back-to-back! pic.twitter.com/KyFu1bPz9S — Chicago White Sox (@whitesox) June 14, 2024

10局上，沃恩在1、3壘有人時敲出帶有1分打點的內野滾地球，幫助球隊取得3比2超前，10局下半白襪推出終結者貝克斯（Tanner Banks）關門，用2次三振守住最後勝利。

賽後羅切受訪時說，「我的直球相當有尾勁，但有時會有切球的效果，直到距離本壘板最後5英尺之前，速球與切球看起來都非常相似，成為自己拿手的武器球，」根據MLB Statcast 統計數據來看，羅切此役102球中只有一球是變速球，剩下的都是速球和切球。

白襪總教練葛里佛（Pedro Grifol）說，「我們實際上在這裡打了4場非常精彩的棒球比賽，遺憾的是我們4戰戰績為1勝3敗，但我們最後將帶著一場勝利離開這裡，」。