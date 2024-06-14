生涯14年首次再見轟！　馬丁尼斯率大都會逆轉馬林魚奪勝

▲馬丁尼茲（J.D. Martinez）擊出再見轟。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會今天（14日）在主場與邁阿密馬林魚打3連戰的最後一場比賽，9局下還落後一分的大都會，靠著馬丁尼茲（J.D. Martinez）敲出生涯首支再見全壘打，以3比2逆轉氣走馬林魚奪勝，馬丁尼斯也是自2021年4月6日以來，再次打出向對手說再見的一擊。

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大都會先發賽維里諾（Luis Severino）前面5局虎虎生風，但在6、7兩局遭遇亂流，被馬林魚三壘手伯格（Jake Burger）以及奇澤姆（Jazz Chisholm Jr）各敲出一發陽春砲，馬林魚取得2比0領先。

7局下大都會反攻，2個保送和馬丁尼斯敲出安打、無人出局攻佔滿壘，但下一棒馬提（Starling Marte）擊出雙殺打，雖然帶有1分打點，後面文托斯（Mark Vientos）也沒能延續攻勢，7局結束時大都會仍以1比2落後。

比賽來到9局下，馬林魚推出終結者史考特（Tanner Scott）上場關門，但史考特狀況連連，大都會首棒打者林多（Francisco Lindor）靠保送上壘，尼莫（Brandon Nimmo）三振後，林多盜上二壘。

輪到馬丁尼斯打擊時，馬丁尼斯在1好3壞掌握史考特不想投保送的心理，相中一顆偏低86英里滑球，一棒扛出中右外野大牆形成再見兩分砲，馬丁尼斯打出14年生涯首支再見全壘打，也成功帶領大都會逆轉成功收下2連勝。

「感覺很棒，」馬丁尼斯賽後受訪時說道。「我以前從未這樣做過，我不知道回家後該怎麼做，這絕對很酷。我打出了很多局全壘打和安打，但從來沒有擊出過再見轟」。「我為他感到高興，顯然我們需要這一擊。」大都會主帥門多薩（Carlos Mendoza）也勉勵著馬丁尼斯。