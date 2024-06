生涯14年首次再見轟！　馬丁尼斯率大都會逆轉馬林魚奪勝

▲馬丁尼茲(J.D. Martinez)擊出再見轟。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

紐約大都會今天(14日)在主場與邁阿密馬林魚打3連戰的最後一場比賽,9局下還落後一分的大都會,靠著馬丁尼茲(J.D. Martinez)敲出生涯首支再見全壘打,以3比2逆轉氣走馬林魚奪勝,馬丁尼斯也是自2021年4月6日以來,再次打出向對手說再見的一擊。

A moment for the celly pic.twitter.com/JEZ97ictaE

大都會先發賽維里諾(Luis Severino)前面5局虎虎生風,但在6、7兩局遭遇亂流,被馬林魚三壘手伯格(Jake Burger)以及奇澤姆(Jazz Chisholm Jr)各敲出一發陽春砲,馬林魚取得2比0領先。

7局下大都會反攻,2個保送和馬丁尼斯敲出安打、無人出局攻佔滿壘,但下一棒馬提(Starling Marte)擊出雙殺打,雖然帶有1分打點,後面文托斯(Mark Vientos)也沒能延續攻勢,7局結束時大都會仍以1比2落後。

Jake Burger gives the @Marlins the lead. pic.twitter.com/TH3AUvQbSB