運動雲

>

生涯14年首次再見轟！　馬丁尼斯率大都會逆轉馬林魚奪勝

▲馬丁尼茲（J.D. Martinez）擊出再見轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬丁尼茲（J.D. Martinez）擊出再見轟。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會今天（14日）在主場與邁阿密馬林魚打3連戰的最後一場比賽，9局下還落後一分的大都會，靠著馬丁尼茲（J.D. Martinez）敲出生涯首支再見全壘打，以3比2逆轉氣走馬林魚奪勝，馬丁尼斯也是自2021年4月6日以來，再次打出向對手說再見的一擊。

大都會先發賽維里諾（Luis Severino）前面5局虎虎生風，但在6、7兩局遭遇亂流，被馬林魚三壘手伯格（Jake Burger）以及奇澤姆（Jazz Chisholm Jr）各敲出一發陽春砲，馬林魚取得2比0領先。

7局下大都會反攻，2個保送和馬丁尼斯敲出安打、無人出局攻佔滿壘，但下一棒馬提（Starling Marte）擊出雙殺打，雖然帶有1分打點，後面文托斯（Mark Vientos）也沒能延續攻勢，7局結束時大都會仍以1比2落後。

比賽來到9局下，馬林魚推出終結者史考特（Tanner Scott）上場關門，但史考特狀況連連，大都會首棒打者林多（Francisco Lindor）靠保送上壘，尼莫（Brandon Nimmo）三振後，林多盜上二壘。

輪到馬丁尼斯打擊時，馬丁尼斯在1好3壞掌握史考特不想投保送的心理，相中一顆偏低86英里滑球，一棒扛出中右外野大牆形成再見兩分砲，馬丁尼斯打出14年生涯首支再見全壘打，也成功帶領大都會逆轉成功收下2連勝。

「感覺很棒，」馬丁尼斯賽後受訪時說道。「我以前從未這樣做過，我不知道回家後該怎麼做，這絕對很酷。我打出了很多局全壘打和安打，但從來沒有擊出過再見轟」。「我為他感到高興，顯然我們需要這一擊。」大都會主帥門多薩（Carlos Mendoza）也勉勵著馬丁尼斯。

關鍵字： MLB大都會馬林魚馬丁尼斯

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

詹家姊妹三闖奧運確定了！「吳芳嫺被踢掉」悄關IG　網爆心疼

詹家姊妹三闖奧運確定了！「吳芳嫺被踢掉」悄關IG　網爆心疼

游艾喆確定旅外　陳子威：6月底前會有好消息

游艾喆確定旅外　陳子威：6月底前會有好消息

中信兄弟在警察節送5千張大巨蛋門票　符合資格免費索取

中信兄弟在警察節送5千張大巨蛋門票　符合資格免費索取

江坤宇要命失誤葬送勝利　林政華勝利長打桃猿喜迎3連勝

江坤宇要命失誤葬送勝利　林政華勝利長打桃猿喜迎3連勝

富邦克服劣勢逆轉勝　鋒總：很好學習機會

富邦克服劣勢逆轉勝　鋒總：很好學習機會

「臺灣怪力男」李灝宇遭頭部觸身球退場　打擊火燙有雙安

「臺灣怪力男」李灝宇遭頭部觸身球退場　打擊火燙有雙安

安芝儇的美麗閨蜜來了！　金泰琳PLG職籃看球初體驗大呼氣氛讚

安芝儇的美麗閨蜜來了！　金泰琳PLG職籃看球初體驗大呼氣氛讚

綠血魔咒！　厄文對戰塞爾提克狂吞13連敗現役並列第1

綠血魔咒！　厄文對戰塞爾提克狂吞13連敗現役並列第1

陳文杰轉隊首轟就是致勝分！雄鷹主場擒獅凍結魔術數字

陳文杰轉隊首轟就是致勝分！雄鷹主場擒獅凍結魔術數字

生涯再見安初體驗　戴培峰：打出去蠻振奮

生涯再見安初體驗　戴培峰：打出去蠻振奮

郭雪芙頒獎尷尬20秒才念！　 爆「不會念英文」真相曝光

熱門新聞

詹家姊妹三闖奧運確定了！「吳芳嫺被踢掉」悄關IG　網爆心疼

游艾喆確定旅外　陳子威：6月底前會有好消息

中信兄弟在警察節送5千張大巨蛋門票　符合資格免費索取

江坤宇要命失誤葬送勝利　林政華勝利長打桃猿喜迎3連勝

富邦克服劣勢逆轉勝　鋒總：很好學習機會

「臺灣怪力男」李灝宇遭頭部觸身球退場　打擊火燙有雙安

讀者回應

﻿

熱門新聞

1詹家姊妹闖奧運確定了！「吳芳嫺被踢掉」悄關IG　網爆心疼

2游艾喆確定旅外　6月底前定案

3中信兄弟在警察節送5千張大巨蛋門票

4江坤宇要命失誤葬送兄弟勝利

5富邦逆轉勝　鋒總：很好學習機會

最新新聞

1林凱威表現低迷下2軍　葉總提出想法

2陳金鋒點出球隊狀況不能只看短期

3招待500個警務家庭15日到天母看職棒

4接棒未來奪全國女棒5連霸　黃巧芸獲MVP

5李佳豪扳倒周天成首闖500賽4強

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

台鋼啦啦隊最強外援再+1　Mingo發豪語：證明我是天花板

李雅英應援熱歪蹲下抱電扇　搞怪搖擺網笑：真的熱壞XD

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

女拿高壓水槍清洗社區地板　一層黑→停車格顯現超療癒

跳手指舞歡送畢業生　警專生甩髮燦笑甜炸

老師反串「學生請假的理由」　中和高中畢業生嗨翻：好會演

【被耽誤的演奏家】貨車司機開秀！ 用喇叭演奏兒歌

館長曝飛車男面試沒過原因　為何想當教練「雞腿飯好吃」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366