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快訊／17號敲第17轟！大谷翔平首局炸裂　連2戰開砲

記者簡名杉／綜合報導

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇隊大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

洛杉磯道奇今(13)日在主場迎戰「衛冕軍」德州遊騎兵，擔任先發二棒、指定打擊的道奇日籍超級球星大谷翔平首局就炸裂，敲出一發陽春彈，不僅是他本季第17轟，也幫道奇先馳得點。

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大谷翔平昨天在相隔5場比賽之後再度開轟，此役首局就延續火燙手感，跟遊騎兵先發投手葛雷(Jon Gray)纏鬥到滿球數之後，第6球鎖定一顆失投的滑球，直接扛出中外野大牆，為道奇率先打下第一分。

這一支全壘打的擊球初速105.2英里（約169.3公里），飛行距離424英尺（約129.2公尺），仰角26度。

這是大谷翔平本季第17轟，與隊友T.赫南德茲（Teoscar Hernández）並列道奇隊全隊最多，以1轟落後國聯全壘打王勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna）的18轟。

此外，也是大谷翔平本季第4度連續場次開轟，曾在5月4日到6日連三場比賽敲出全壘打，是他本季最長連續場次開轟紀錄。

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