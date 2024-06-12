明星賽端出「洋投套餐」　葉總：希望給中華隊一點壓力

▲▼中職明星賽記者會。（圖／中職提供）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽7月20日至21日大巨蛋熱鬧登場，中華隊由曾豪駒教練領軍，明星隊則是味全龍總教練葉君璋擔綱，葉君璋表示，「希望明星隊可以給他們一些壓力。」

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明星賽參賽陣容透過球迷票選而來，「黃衫軍」壓陣合計有7名球員，讓葉總直呼，「應該會滿有趣的。」這是他首次擔任明星隊教練，過往都只是教練團一員，他坦言，「其實本來推千勝的洪總（洪一中）當總教練，他很適合，但聯盟說要依照傳統。」

明星賽是一場「秀」，葉君璋坦言，「明星賽會讓球員，讓球迷觀賞好比賽，其實總教練滿輕鬆。」至於會不會想一些哽，他笑言，「我想想看。」

談到曾豪駒總教練將帶領12強中華隊，葉總說，「曾豪駒總教練很用心，有討論過如何讓中華隊有所幫助，畢竟會對到很多國外投手，明星隊有很多洋投，這點對他們應會有幫助，之後熱身賽機會可能也不多，趁這次是好機會。」

至於中華隊陣容如何？葉總坦言，「滿強的，但短期比賽臨場很重要，對總教練也是比較辛苦的部分，必須找到當下身體狀況好、對比賽反應好的球員，需要多一點心思。」

兩位總教練其一次一起同場督軍是去年總冠軍戰，明星賽將再度較勁，葉總說，「希望明星隊可以給他們一些壓力，這樣就夠了。中華隊畢竟還是最好的球員，明星賽是『票』比較多，中華隊是實力最強。」

中華隊陣容

投手：古林睿煬、吳俊偉、王志煊、王尉永、江承諺、江國豪、林凱威、林詔恩、徐若熙、徐基麟、陳冠宇、陳冠偉、陳柏豪、曾峻岳、張奕

捕手：陳重羽、戴培峰、吉力吉撈・鞏冠

內野手：江坤宇、朱育賢、李凱威、林立、曾子祐、劉基鴻、吳念庭

外野手：陳傑憲、曾頌恩、林安可、邱智呈、陳晨威

明星隊陣容

投手：潘威倫、黃子鵬、富藍戈、王躍霖、呂彥青、李振昌、哈瑪星、猛燈、郭郁政、陳仕朋、勝騎士、鋭歐、魔神樂

捕手：高宇杰、張肇元

內野手：陳俊秀、岳東華、王威晨、林承飛、王正棠、拿莫・伊漾、馬傑森、陳鏞基、潘傑楷

外野手：岳政華、詹子賢、王柏融、郭天信、葉保弟

指定打擊：周思齊



▲▼中職明星賽記者會。（圖／中職提供）