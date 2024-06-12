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史上僅2人！唐西奇追上柯瑞季後賽神紀錄　厄文向金童「認錯」

▲▼獨行俠唐西奇、厄文。（圖／達志影像／美聯社）

▲厄文向搭檔唐西奇坦承是自己的錯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

獨行俠「金童」唐西奇(Luka Doncic)強忍3種傷勢爭冠，G2賽前還打了止痛針緩解胸腔挫傷的不適，不過傷勢並未影響他的狀況，他的季後賽之旅還在持續，就已經追上勇士天王柯瑞(Stephen Curry)締造的單一季後賽至少命中65顆三分、30次抄截的紀錄，史上也只有他們兩人達標。

唐西奇在總冠軍賽G2飆出32分、11籃板、11助攻，外帶4抄截，今年季後賽他已累計砍進65顆三分、34次抄截，追平4屆冠軍柯瑞所創的單一季後賽至少命中65顆三分、30次抄截的歷史紀錄，「金童」成了史上第2人。

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▲▼湖人天王詹姆斯、勇士柯瑞、獨行俠唐西奇 。（圖／CFP）

▲唐西奇追平柯瑞在季後賽所締造的歷史紀錄 。（圖／CFP）

柯瑞15年生涯曾2度達成此紀錄，第1次是2015年季後賽，他飆進98顆三分、39次抄截；第2次發生在2017年，他轟了72顆三分、34次抄截，這兩季他都率勇士奪冠。

儘管唐西奇狀態持續火燙，但他的搭檔厄文(Kyrie Irving)卻在進入總決賽後手感極凍，2戰場均僅14分，三分8投0中，整體命中率暴跌到35.1%，總共還有5次失誤。在G3登場之前，這位資深冠軍控衛向唐西奇致歉，「我告訴我的兄弟，讓他知道這是我的錯，我必須承擔起沒有打出好表現的責任」。

「我可以在基本功和投籃技術上更紮實，而不是殺到禁區被3、4個人包圍，導致無法出球。他們針對我制定了特定的策略，讓我打得很困難。」

▲塞爾提克坦圖、獨行俠厄文。（圖／CFP）

▲獨行俠厄文。（圖／CFP）

關鍵字： NBA獨行俠厄文唐西奇

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