PLG鋼鐵人球員遭爆劈腿！　8年女友：有第三者介入努力也沒用

記者黃翊婷／綜合報導

PLG職籃高雄17直播鋼鐵人球員陳又瑋遭爆與交往8年的女友感情生變。女友12日凌晨在IG發文，內容提到，「在想分開的當下，什麼都可以是藉口，有第三者的介入，一個人再努力也沒用，所以我尊重這個結果」，引發網友熱議是否在暗指男方有不正當行為。不過，目前陳又瑋尚未對此做出回應。

▲陳又瑋疑似與交往8年的女友分手了。（資料照／記者林敬旻攝）

陳又瑋的女友12日凌晨在IG發出一篇411字的文章，內容提到，最近收到很多人私訊關心，但因為還沒想好該怎麼說，所以一直沒有回覆，她自認是感性的人，身邊的朋友卻勸她現在可以不要那麼理智，「8年多的感情我甚至能說他像是我精神寄託般的存在，所以我打從心底感謝這麼長的一段路，有這麼一個人這樣真誠的陪在身邊，想到永遠這個詞還是忍不住想念了一下。」

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女友表示，兩個人的路如果有一個人慢下來或是走快一些，距離就會越來越遠，「我也知道長久的陪伴總是敵不過一時的新鮮感，在想分開的當下，什麼都可以是藉口，有第三者的介入，一個人再努力也沒用，所以我尊重這個結果」，她會把自己照顧好，也很感謝這段時間陪伴在身邊的每一個人。

▲陳又瑋女友IG全文截圖。（圖／翻攝自Instagram／當事人）

文章公開之後掀起網友、粉絲關注，大家紛紛留言關心女方，「看了好心疼，給妳一個抱抱」、「這麼棒的一個女生，值得更好的另一半」、「追了好久好久，看到最近的狀況也擔心難受，希望妳能夠找到屬於自己的幸福」。

該篇貼文也被轉分享至網路論壇Dcard，網友認為女友的發文「話中有話」，疑似在暗指男方有不正當行為。不過，目前陳又瑋尚未對此做出回應，詳細情況仍有待進一步了解。