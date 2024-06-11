點出投打計時啟動時機要統一　葉總：可能有操作的空間

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

記者簡名杉／新北報導

今年賽季聯盟全面實施投打計時，規定打者必須在8秒內進入打擊區、並雙眼看向投手，否則將記好球一顆，然而昨(10)日富邦悍將與中信兄弟的比賽，期間發生誤判，引發爭議，味全龍總教練葉君璋對此提出自己的看法，他認為投打都必須統一計時的啟動時機，否則模糊地帶可能會有操作的空間。

昨天悍將與兄弟的比賽，6局下半悍將代打的申皓瑋，雖然在倒數8秒前就踏進打擊區，但卻在時間進入7秒之際才轉頭面向投手，然而裁判卻判定兄弟左投魏碩成投球超時，讓兄弟教練團不解且非常生氣出面抗議。

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葉君璋今天談到該爭議判決，他雖然表示昨天因為在帶兵，並沒有特別注意，但他透露，這是一個從季初就有的問題，葉總點出，曾經遇過打者在倒數時看了投手一眼，而這樣算不算有雙眼看向投手，就有模糊空間，認為裁判必須要有一個明確的定義，什麼樣的動作算是「雙眼看向投手」。

季前葉君璋就曾經指出投球計時器必須統一開始計秒的時間，他表示現在這個問題已經改善很多，但打者要看向投手這項規則，目前仍存在模糊空間。

他補充，這個規則的本意應該是推動投打時間加快，讓雙方能夠直接對決，而不是讓打者東摸西摸，如果沒有一個明確的計秒定義，可能讓打者有一些操作空間，做一些小動作，他也指出未來秒數或許能夠討論再縮短，讓投打對決更順暢。