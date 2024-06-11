運動雲

>

點出投打計時啟動時機要統一　葉總：可能有操作的空間

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

▲味全龍隊總教練葉君璋。（圖／味全龍隊提供）

記者簡名杉／新北報導

今年賽季聯盟全面實施投打計時，規定打者必須在8秒內進入打擊區、並雙眼看向投手，否則將記好球一顆，然而昨(10)日富邦悍將與中信兄弟的比賽，期間發生誤判，引發爭議，味全龍總教練葉君璋對此提出自己的看法，他認為投打都必須統一計時的啟動時機，否則模糊地帶可能會有操作的空間。

昨天悍將與兄弟的比賽，6局下半悍將代打的申皓瑋，雖然在倒數8秒前就踏進打擊區，但卻在時間進入7秒之際才轉頭面向投手，然而裁判卻判定兄弟左投魏碩成投球超時，讓兄弟教練團不解且非常生氣出面抗議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉君璋今天談到該爭議判決，他雖然表示昨天因為在帶兵，並沒有特別注意，但他透露，這是一個從季初就有的問題，葉總點出，曾經遇過打者在倒數時看了投手一眼，而這樣算不算有雙眼看向投手，就有模糊空間，認為裁判必須要有一個明確的定義，什麼樣的動作算是「雙眼看向投手」。

季前葉君璋就曾經指出投球計時器必須統一開始計秒的時間，他表示現在這個問題已經改善很多，但打者要看向投手這項規則，目前仍存在模糊空間。

他補充，這個規則的本意應該是推動投打時間加快，讓雙方能夠直接對決，而不是讓打者東摸西摸，如果沒有一個明確的計秒定義，可能讓打者有一些操作空間，做一些小動作，他也指出未來秒數或許能夠討論再縮短，讓投打對決更順暢。

關鍵字： 葉君璋味全龍富邦悍將

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／邱丹國道酒駕　樂天球團予以開除

快訊／邱丹國道酒駕　樂天球團予以開除

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

裁判抓兄弟投手超時惹議　聯盟承認誤判：扣裁判考核分數

裁判抓兄弟投手超時惹議　聯盟承認誤判：扣裁判考核分數

快訊／邱丹酒駕毀了職棒生涯：對不起，讓大家失望了

快訊／邱丹酒駕毀了職棒生涯：對不起，讓大家失望了

超時爭議罕見動怒　王建民自曝摔壞碼表：要叫魏碩成賠我

超時爭議罕見動怒　王建民自曝摔壞碼表：要叫魏碩成賠我

其他球隊若想要網羅邱丹　必須先繳完罰款還要禁賽

其他球隊若想要網羅邱丹　必須先繳完罰款還要禁賽

唐西奇大三元媲美張伯倫仍2連敗　魔術強森曝獨行俠最大問題

唐西奇大三元媲美張伯倫仍2連敗　魔術強森曝獨行俠最大問題

邱丹是中職史上第2位酒駕開除球員　今年第3位解約開除球員

邱丹是中職史上第2位酒駕開除球員　今年第3位解約開除球員

黃秋生受邀開球曝兒時棒球夢　餅總見本尊：散發霸氣

黃秋生受邀開球曝兒時棒球夢　餅總見本尊：散發霸氣

謝淑薇世界第2前進巴黎奧運　搭檔「9選1」最慢19日確定

謝淑薇世界第2前進巴黎奧運　搭檔「9選1」最慢19日確定

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

熱門新聞

快訊／邱丹國道酒駕　樂天球團予以開除

台籃史上第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃　特攻獻上祝福

裁判抓兄弟投手超時惹議　聯盟承認誤判：扣裁判考核分數

快訊／邱丹酒駕毀了職棒生涯：對不起，讓大家失望了

超時爭議罕見動怒　王建民自曝摔壞碼表：要叫魏碩成賠我

其他球隊若想要網羅邱丹　必須先繳完罰款還要禁賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／邱丹國道酒駕樂天予以開除

2台籃第1人！阿巴西天價轉戰日本1級職籃

3裁判抓兄弟投手超時惹議　聯盟承認誤判

4快訊／邱丹：對不起，讓大家失望了

5罕見動怒　王建民自曝摔壞碼表

最新新聞

1葉總點出投打計時啟動時機要統一

2邱丹酒駕遭開除　妻子李芳發文

3快訊／黃保羅腰不舒服　登板僅投2.1局就退場

4邱丹酒駕賠生涯　職棒工會發聲

5快訊／王勝偉生涯1500場出賽達標！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

李雅英應援熱歪蹲下抱電扇　搞怪搖擺網笑：真的熱壞XD

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX

2架飛機擠同跑道起降　印度塔台人員被停職

「盜版周杰倫」黑倫紅到開巡演！　最後排票價飆破1.7萬「越遠越像」XD

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

鼓手視角看龍舟賽！　肌肉炸裂臨場感MAX
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366