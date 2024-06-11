超時爭議王建民衝第一　平野惠一：建醬太高了！裁判看不到我

▲王建民、平野惠一抗議。（圖／截自CPBL TV）

記者楊舒帆／桃園報導

中信兄弟10日對戰富邦悍將發生投手超時爭議，聯盟認疏失，是悍將打者申皓瑋超時而非兄弟投手魏碩成。兄弟總教練平野惠一11日受訪表示，「可惜發生誤判。」看到王建民衝第一抗議，也可以理解他有情緒。

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申皓瑋6局下一、二壘有跑者時，與魏碩成纏鬥到2好3壞，二壘手張展榮突然喊投手超時，經過小房間檢視後，判定投手超時，當時投手教練王建民和總教練平野惠一都上前抗議。

平野惠一表示，「球員按照規則比賽，教練團也是按照規則向聯盟抗議，可惜發生誤判，當場沒有做到保護球員權益的責任。」

賽後受訪時曾說考慮申訴，不過聯盟主動認疏失並懲處裁判，平野表示，「聯盟已經發表聲明，且有發布懲處，所以傾向不申訴。」他也再次強調，希望讓所有球隊、球員、教練團都在公平情況下完成比賽，不要抹滅球員努力。

投手教練王建民罕見動怒，比平野惠一衝得還快，平野惠一表示，「可以理解他的心情，沒辦法為球員爭取權益，有情緒勢必然的。」隨後還提到一段內心話，「建醬（指王建民）實在太高了，裁判沒看到我上去。」

兄弟因當時的爭議後續被扳平比數，也輸了比賽，平野惠一說，「即使有發生狀況也要靠自己力量贏球，好的隊伍不能因此而氣勢掉下來，意志必須堅定，因為今天也有比賽。」