邱丹酒駕開除　經紀公司聲明：浪費社會資源，誠心致歉

▲邱丹。（圖／樂天桃猿提供）

記者歐建智／綜合報導

樂天桃猿球員邱丹因酒駕自撞安全島，今天（11日）遭到球團開除，邱丹個人在IG發布聲明表示，「真的讓大家失望了，對不起。」而他的經紀公司也發表聲明，「對於邱丹選手一事，浪費社會資源，誠心致歉。」

邱丹10日凌晨在國道1號開車北上，酒駕自撞護欄，警方依公共危險罪將他移送台南地檢署偵辦，之後無保請回。

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樂天桃猿球團在今天宣布，「針對6月10日凌晨發生的邱丹選手酒駕車禍事件，依照球團與球員契約規定於本日解除合約。球團重申絕對不允許此類事件再次發生，為了避免再次發生同樣的事情，球團將會強化團隊管理，慎防再次發生。」

邱丹在個人在IG發布聲明，對於酒後駕車這樣不可原諒的行為，誠摯致歉、再致歉，接受聯盟與球團的所有處置，希望能讓所有人引以為戒，未來也會盡力彌補這個錯誤，「在職業選手與先生、父親，這些角色上，真的讓大家失望了，對不起。」

他的經紀公司米馬力運動經紀的經紀人張育綸在臉書也發表聲明，「向所有支持中華職棒的球迷，以及聯盟、樂天球團，對於邱丹選手一事，浪費社會資源，誠心致歉。」並會持續叮嚀所屬選手，「酒後不開車、開車不喝酒」的原則。

▲邱丹。（圖／記者李毓康攝）

邱丹道歉聲明如下：

對於我個人昨日（6/10）清晨四點左右，酒後行經國道1號北上台南麻豆路段，失控撞擊路肩護欄一事，在此誠摯地向社會大衆致歉。

我明知酒後駕車是錯誤的行為，卻還開車上路，不僅有可能危及到無辜的用路人，更讓聯盟、樂天球團及所有努力的球員、從業人員，因我個人的愚蠢錯誤行為，連帶受到負面新聞的影響，也浪費社會資源。

在本該為後輩樹立典範、帶給社會正向力量的職業運動員角色中，我卻做出最糟糕的示範。對於酒後駕車這樣不可原諒的行為，我只有再次地誠摯致歉、再致歉。

酒後駕車對於社會所造成的傷害與風險極大，因此聯盟與球團對我的所有處置，我也全部接受，並且希望因此能讓所有人引以為戒，我未來也會盡力彌補這個錯誤。

感謝過去球團的栽培、球迷的支持，以及最關心我的家人，在職業選手與先生、父親，這些角色上，真的讓大家失望了，對不起。

▲邱丹。（圖／記者李毓康攝）

米馬力運動經紀公司聲明：

酒駕零容忍，一直是全民社會的共識，而身為具有公眾影響力的職業運動員，更應時刻提醒自己，絕不容許因自身的錯誤行為，將公眾暴露於風險之中。

本公司在此，向所有支持中華職棒的球迷，以及聯盟、樂天球團，對於邱丹選手一事，浪費社會資源，誠心致歉。

未來我們也會持續叮嚀所屬選手，遵守「酒後不開車、開車不喝酒」原則，勿存僥倖心態，共同維護職棒環境之正面風氣。