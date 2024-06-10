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中職同步調查邱丹　聯盟新制最重罰48萬、禁賽40場

▲▼中職邱丹。（圖／記者李毓康攝）

▲邱丹。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／新北報導

樂天桃猿外野手邱丹傳酒駕自撞，球團將祭出懲處，中職也同步調查事件，2021年酒駕罰則加重，將依照新制給予懲處。

中職酒駕加重懲處新制於2021年領隊會議通過，依照目前聯盟規章，根據吐氣酒精濃度及事件嚴重性規定有所不同，最重禁賽40場、罰款48萬元之處分。

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桃猿外野手邱丹9日晚間在國道北上嘉義路段自撞安全島，人員未受傷，球團獲報後表示，「一定會懲處。」聯盟同步調查中，依規定處以最重的處分。副領隊沈鈺傑受訪時強調，酒駕很嚴重，是不被允許的，希望球員自重。

統一獅內野手郭阜林於2020年6月曾發生酒駕，他在休假期間騎車酒駕超標，主動告知球隊，聯盟處以禁賽2場、罰款新台幣3萬元，獅隊內部懲處對他禁賽兩個月，直到8月19日才重返一軍。

當時有輿論反應，懲處方式過輕，領隊會議也因此在2021年通過新制。禁賽從1場增加至10場起跳，罰款則從1萬元起調整為12萬元起跳，最重禁賽40場、罰款48萬處分，若有人員重傷或死亡則視情節再加重處分。

統一獅內野手楊家維2021年10月又發生酒駕肇事，現場未有人傷亡，但楊家維酒測超標值甚多。按照聯盟新制規定，至少處以禁賽40場、罰款新台幣48萬元以上，最重則是開除處分。由於這次行為更為嚴重，獅隊直接將他開除。

中職球員行為影響社會，負面行為也會造成職棒形象受到影響，聯盟與球團如何針對邱丹酒駕事件做出懲處，值得關注。

關鍵字： 酒駕中職懲處桃猿邱丹

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